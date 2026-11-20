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WEC | Toyota annuncia il colpo Kévin Estre e conferma i Campioni

La Casa giapponese ha ingaggiato al posto di Conway il fortissimo francese, che si dividerà i compiti con Porsche in IMSA, mentre tutti gli altri piloti manterranno i rispettivi posti sulle TR010. Masson promosso a riserva e collaudatore ufficiale.

Francesco Corghi

Pubblicato: 20 nov 2026, 09:00

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Foto di: Toyota Racing

Toyota Racing ha annunciato il grande colpo ormai vociferato da tempo ed ora giunto ad ufficialità: Kévin Estre.

Il francese nel 2027 intraprenderà una inedita sfida nel FIA World Endurance Championship a bordo della TR010 Hybrid prendendo il posto di Mike Conway, che ha optato per il ritiro dopo la 6h di Monza.

Con lui sulla vettura #7 vengono confermati Kamui Kobayashi e Nyck De Vries, così come il trio della #8 Campione del Mondo formato da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa.

Estre manterrà ancora un ruolo attivo in Porsche Motorsport, dividendosi i compiti tra WEC con Toyota ed IMSA SportsCar Championship con il Costruttore tedesco, che ancora deve definire i propri programmi.

“Ringrazio Porsche Motorsport per questa fantastica opportunità, il mio percorso con Porsche mi ha profondamente trasformato negli ultimi anni. Insieme abbiamo ottenuto grandi successi e, più recentemente, ho potuto vincere la Petit Le Mans con i miei compagni di squadra a bordo della 963", ha dichiarato Estre.

"Nel 2027 avrò l’opportunità di vincere altre gare con Porsche, continuando al contempo a perseguire il mio sogno di vincere la 24 Ore di Le Mans. È un’esperienza unica".

"Non vedo l’ora di iniziare l'avventura con Toyota. Nel corso degli anni, la squadra è diventata un punto di riferimento nel WEC in termini di prestazioni e organizzazione, e so per esperienza quanto sia difficile gareggiare contro di loro".

"Non vedo quindi l’ora di entrare a far parte della squadra e di lottare insieme per le vittorie a Le Mans e i titoli mondiali. Allo stesso tempo, sono felice e grato di poter continuare a gareggiare nell’IMSA; potendo intraprendere entrambe le stagioni complete sia in America che nel Mondiale, sarà un altro anno emozionante per me".

Il team principal Kobayashi aggiunge: "Sono davvero lieto di dare il benvenuto a Kevin nel team. Naturalmente lo conosciamo bene come agguerrito rivale nel WEC ed è fantastico che ora correrà con noi sulla TR010 Hybrid #7".

"Il suo arrivo significa che continueremo ad avere una formazione di piloti esperti e di successo, insieme al nostro nuovo collaudatore e di riserva Esteban, che ha dimostrato un grande potenziale in LMP2 e LMGT3. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per affrontare le sfide che ci attendono".

Al contempo, è stato anche annunciato che Esteban Masson verrà promosso a riserva e collaudatore ufficiale, pronto a lavorare dietro le quinte e a subentrare in caso di bisogno nel caso in cui uno dei titolari non possa correre.

“È un onore entrare a far parte di Toyota Racing come pilota collaudatore e di riserva. Far parte di una squadra vincitrice del Campionato del Mondo è una grande opportunità e un passo importante nella mia crescita come pilota", dice il francese.

"Vorrei ringraziare Toyota per la fiducia che continua a riporre in me. Non vedo l’ora di avere l’opportunità di guidare di nuovo la TR010 Hybrid".

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