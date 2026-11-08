Intervista

WEC 6h di Monza

WEC | Toyota alla peggior qualifica: "Siamo troppo lenti in tutte le condizioni, anche per la gara"

Dopo un durissimo sabato, i Campioni del Mondo temono che anche la 6h di Monza possa rivelarsi una corsa da retrovie per le TR010.

Rachit Thukral

Pubblicato: 8 nov 2026, 08:38

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Ryo Hirakawa non è sicuro che nemmeno decisioni strategiche audaci possano bastare a portare la Toyota in testa nella gara finale del FIA WEC a Monza, dopo una sessione di qualifiche difficile.

Il giapponese ha ammesso che la sua TR010 è “troppo lenta” dopo che le LMH nipponiche si sono classificate al 15° e 16° posto sulla griglia di partenza della gara di domenica, davanti solo alla BMW di Dries Vanthoor.

Durante le tre sessioni di prove libere, i team avevano effettuato pochissimi giri con le gomme slick , poiché la pioggia persistente di venerdì e sabato mattina ha compromesso gravemente i preparativi per la gara.

Tuttavia, la Toyota ha faticato a trovare le giuste prestazioni sia sul bagnato che sull’asciutto: “È stata la stessa cosa per tutti: nessun giro sull’asciutto fino alle qualifiche, quindi è stato davvero complicato. Alcune vetture avevano già effettuato dei test qui; noi no, quindi abbiamo dovuto tirare a indovinare per l’assetto. Abbiamo fatto del nostro meglio con quello che avevamo a disposizione, ma è stata dura. Anche sul bagnato non avevamo un ritmo davvero competitivo", ha dichiarato Hirakawa.

Alla domanda su dove stesse perdendo tempo in pista, ha risposto: “Sul bagnato, un po’ ovunque, anche sui rettilinei, ma non ho visto davvero le prestazioni sull’asciutto".

Toyota TR010 n. 8 della Toyota Gazoo Racing: Ryo Hirakawa

Foto di: FIA WEC / DPPI

La forza operativa della Toyota è stata fondamentale per il suo dominio nel WEC 2026, con Hirakawa, Sébastien Buemi e Brendon Hartley che hanno ottenuto una vittoria a sorpresa alla 6 Ore di Fuji a settembre grazie a un pit stop finale.

Ma Hirakawa si è mostrato pessimista riguardo alle sue prospettive per domenica, suggerendo che l’acume strategico della squadra conterebbe ben poco senza un miglioramento significativo delle prestazioni.

“In termini di ritmo, qualunque strategia si adotti, la nostra vettura è troppo lenta. Prima di tutto, dobbiamo mettere a punto la vettura per renderla molto più veloce. Naturalmente, la scelta strategica è sempre importante, quindi dobbiamo essere sempre pronti. Ma dobbiamo migliorare la vettura per domani".

Hirakawa ha attribuito la mancanza di prestazioni della Toyota alle caratteristiche della pista, dato che l’intero circuito è diventato notevolmente più liscio da quando è stato rifatto il manto stradale nel 2024: “Sembrava che, con questa pista liscia, facessimo fatica a far entrare in temperatura le gomme. Domani farà più caldo, quindi speriamo di avere un ritmo migliore”.

Hirakawa, Buemi e Hartley hanno un vantaggio di 17 punti in classifica in vista dell’ultima gara di domenica, il che li pone in una posizione privilegiata per aggiudicarsi il titolo piloti.

Con soli 25 punti in palio domenica, il trio della Toyota #7 composto da Mike Conway, Nyck de Vries e Kamui Kobayashi dovrà piazzarsi tra i primi due per avere qualche possibilità di strappare il campionato ai propri compagni di scuderia.

Toyota TR010 n. 8 della Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: FIA WEC / DPPI

Una prestazione deludente della Toyota consegnerebbe automaticamente il titolo all’equipaggio #8, ma Hirakawa ha ribadito che non vorrebbe essere incoronato campione in questo modo.

“Voglio comunque disputare una buona gara. Non voglio arrivare ultimo e poi vincere il campionato. Consideriamola semplicemente una preparazione per il prossimo anno e faremo del nostro meglio.”

Il direttore tecnico della Toyota, David Floury, ha approfondito le difficoltà incontrate dalla Toyota a Monza, affermando che la prestazione deludente nelle qualifiche è stata dovuta a una combinazione tra il rendimento al di sotto delle aspettative del team e il ritmo di base della vettura.

“Onestamente, penso che sia un po’ entrambe le cose. Ovviamente, non abbiamo potuto provare sull’asciutto. Ieri abbiamo fatto solo un giro con la #7 in condizioni di pista leggermente umida, che però non ci ha aiutato molto perché eravamo sempre nel traffico”, ha detto Floury.

“Non eravamo al meglio per le qualifiche, sia in termini di assetto che di guida. Penso che ci sarà un grande divario anche in gara. Credo che siamo ancora in gioco per la gara, quindi dovremo essere creativi se vogliamo salire sul podio.”

Con il titolo costruttori già in tasca per la Toyota, Floury ha dichiarato che entrambe le vetture saranno libere di scegliere le proprie strategie per la gara senza alcun intervento da parte del team: “Di solito, sono io a decidere le strategie. Questa volta non voglio dividere la strategia e non voglio essere io a decidere per la #7 o la #8".

Toyota Gazoo Racing n. 7 Toyota TR010: Nyck De Vries

Foto di: FIA WEC / DPPI

“Quindi, in generale, quando dividiamo le strategie o quando decido di farlo, è perché voglio mettere al primo posto gli interessi della squadra . Avendo già assicurato il campionato costruttori, non devo interferire tra le due auto".

“Cambieremo il nostro approccio rispetto al solito. Daremo ai piloti dei consigli su ciò che riteniamo migliore, ma avranno più libertà del solito di scegliere una direzione piuttosto che l’altra".

“Se me lo chiedete, mi aspetterei che cercheremo di essere creativi. Ma se la vettura #7 fa qualcosa, la #8 cercherà di imitarla nel giro successivo. Ma questa è solo una mia ipotesi. Dopodiché, la decisione spetta a loro.”

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