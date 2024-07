WEC | Toyota a San Paolo per difendere i titoli, torna Conway

In casa Toyota si cerca di guardare il lato positivo dopo aver subìto per la seconda volta la sconfitta - per mano della Ferrari - alla 24h di Le Mans, pensando alla difesa dei titoli nel FIA World Endurance Championship.

La prossima settimana si terrà infatti la 6h di San Paolo, con la serie che sarà dopo 10 anni nuovamente in azione sul tracciato di Interlagos. La Casa giapponese, oltre a presentarsi con rinnovata fiducia visti i punti rosicchiati in classifica alla Porsche, ritroverà nella sua formazione Mike Conway.

Il britannico era stato costretto a dare forfait sul Circuit de la Sarthe, essendosi infortunato in una caduta in bicicletta durante uno degli allenamenti pre-gara, sostituito da José María López, il quale assieme a Nyck De Vries e Kamui Kobayashi ha portato al traguardo la GR010 Hybrid #7 in piazza d'onore.

Avendo recuperato dalle fratture a costola e clavicola, Conway è ora pronto a riprendere in mano il volante della sua LMH, e assieme al trio della #8 formato da Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa vuole conquistare punti preziosi anche per il team e dare una mano alla classifica Costruttori, essendo ormai lui tagliato fuori da quella piloti, nella quale rimangono in lizza comunque tutti gli altri suoi colleghi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

"È fantastico tornare e non vedo l'ora di essere di nuovo al volante. Guardare Le Mans da lontano è stata dura per me. Ho vissuto tutti gli alti e bassi con Kamui, Nyck e José, ma è stato incredibilmente frustrante non poterne fare parte. Ho sempre saputo che con José eravamo in mani sicure e ha fatto un ottimo lavoro", ammette l'inglese.

"Adesso non vedo l'ora di tornare a gareggiare, di lottare per il vertice e di aiutare Kamui, Nyck e la squadra a vincere il Campionato del Mondo".

Kobayashi aggiunge: "Le Mans non è passata da molto tempo, ma subito dopo la gara abbiamo iniziato a guardare al futuro. La seconda parte della nostra stagione inizia a San Paolo e ora la nostra attenzione è tutta rivolta alla lotta per il Campionato del Mondo".

"Il secondo posto a Le Mans ci mette in una posizione migliore, anche se dobbiamo ancora affrontare una grande sfida per colmare il divario. Non abbiamo mai corso con la nostra GR010 Hybrid ad Interlagos, quindi non sappiamo esattamente cosa aspettarci, ma sono sicuro che sarà una grande battaglia".