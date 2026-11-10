Intervista

WEC 6h di Monza

WEC | Toyota #8 Campione con un pizzico di amarezza: "Triste vincere il titolo a priori, senza poter lottare"

Entrambe le TR010 Hybrid si sono ritrovate a lottare fuori dalla Top10 per lunghi tratti della gara di Monza, senza avere il potenziale per poter giocarsela con gli altri alla pari. In questo modo, Hirakawa/Buemi/Hartley hanno potuto festeggiare comodamente davanti ai colleghi della #7.

Rachit Thukral

Pubblicato: 10 nov 2026, 09:02

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Toyota Racing World Champions 2026

Foto di: AG Photo

Secondo la Toyota, la battaglia per il titolo piloti del FIA WEC 2026 di fatto era già decisa prima della 6h di Monza, facendo capire che il Balance of Performance abbia contribuito a un finale di stagione deludente.

I due equipaggi delle TRO10 Hybrid erano gli unici ancora in lizza per il Mondiale della Classe Hypercar, dopo che la grande doppietta a Barcellona aveva contribuito a lasciare fuori dalla lotta i rivali.

Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastien Buemi si sono presentati in testa alla classifica con la TR010 #8 dopo aver conquistato tre vittorie nelle prime sette prove, con un vantaggio di 17 punti sulla vettura gemella #7 guidata da Kamui Kobayashi, Nyck de Vries e Mike Conway.

Con soli 25 punti in palio, le prospettive di uno scontro finale per il titolo da brividi tra le due vetture erano già limitate e come si è poi visto, la Toyota non ha mai avuto il ritmo per stare vicino ai primi, né sul bagnato né sull’asciutto, lasciando il campionato praticamente deciso a favore dell’equipaggio della #8 prima ancora che la gara iniziasse.

Sebbene ai team sia vietato parlare pubblicamente del Balance of Performance in base al regolamento sportivo, il direttore tecnico della Toyota, David Floury, ha lasciato intendere che la mancanza di velocità della squadra a Monza fosse al di fuori del suo controllo.

Alla domanda se sapesse, prima della settimana di gara, che la Toyota non sarebbe stata competitiva sul circuito di 5,8 km, Floury ha risposto: "Sì, lo sapevamo. È stato un po’ triste venire qui e pensare che, a meno di condizioni eccezionali o di situazioni come a Fuji, dove si può correre un rischio che poi ripaga, non avessimo alcuna possibilità.

"Altrimenti, la lotta tra i nostri due equipaggi ci sarebbe stata. È un po’ triste concludere una stagione del genere con un risultato simile".

Alla domanda se il finale a Monza avesse portato a una conclusione deludente di una stagione in cui entrambe le Toyota erano apparse molto equilibrate, ha risposto: "Sì, esattamente".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: AG Photo

Nel 2026 la Toyota ha riconfermato il proprio status di punto di riferimento nel WEC grazie all’introduzione di un prototipo LMH profondamente rivisto, che si è dimostrato versatile su un’ampia varietà di circuiti.

La velocità intrinseca della vettura è stata valorizzata da alcune decisioni azzeccate prese dal muretto dei box, consentendo al marchio giapponese di ottenere diversi risultati importanti in una classe in cui le sorti delle gare sono sempre più determinate dalla strategia.

La Toyota è tornata alla vittoria anche alla 24 Ore di Le Mans di quest’anno, dopo tre sconfitte consecutive subite per mano della Ferrari, aggiudicandosi al contempo il titolo costruttori con un round di anticipo.

Floury ha affermato che il risultato di Monza, dove la Toyota ha conquistato un solo punto dopo che l’Aston Martin #007 è stata penalizzata per aver superato il limite massimo di energia per stint, non sminuisce in alcun modo quello che è stato un anno memorabile per il team con sede a Colonia.

"Preferisco guardare indietro alla stagione ed essere felice per ogni membro del team. Felice e orgoglioso di tutti loro, perché hanno lavorato incredibilmente duramente per essere qui oggi. Penso che possiamo goderci il momento".

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