WEC | Top 10 con rammarico per la Ferrari 296 LMGT3 ad Austin

Il fine settimana texano era partito bene in qualifica con un terzo e un sesto posto, ma si è rivelato sfortunato con una sola vettura che ha tagliato il traguardo per via del ritiro della 54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon.

La gara, della durata di sei ore, è scattata nel migliore dei modi per François Heriau sulla #55, capace di salire immediatamente in seconda posizione prima di scivolare indietro di qualche posto nel corso del primo stint.

Gara in salita fin dall’inizio per la 54, che è rimasta attardata di 18 giri in partenza per via della sostituzione della frizione dopo un problema riscontrato nel giro di installazione.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Francois Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto di: JEP / Motorsport Images

La vettura è riuscita a ripartire dopo circa 40 minuti, salvo poi ritirarsi dopo 54 giri completati per via del troppo ritardo accumulato.

Nel corso dei successivi stint sulla vettura numero 55 si sono alternati ogni ora Simon Mann e François Heriau, che sono rimasti a contatto con la zona podio nel corso di una gara regolare disputata in condizioni di grande caldo, con una temperatura dell’aria sempre superiore ai 30°C e un asfalto intorno ai 50°C.

Il pilota ufficiale Ferrari, Alessio Rovera, è salito a bordo della 296 LMGT3 per le ultime due ore e 20 minuti, riuscendo a riportarsi momentaneamente in terza posizione prima di una pesante penalità stop & go di 100 secondi comminata nell’ultima ora di gara per un problema a un sensore del semiasse, che ha fatto precipitare la vettura #55 10a.

In questa posizione Rovera ha tagliato il traguardo sotto la bandiera a scacchi sventolata alle 19 locali, con 163 giri completati.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: JEP / Motorsport Images

"È stata una gara molto sfortunata per noi, dopo un buon weekend nel corso delle prove libere e delle qualifiche dove la nostra vettura ha dimostrato di essere competitiva", commenta il varesino.

"Andiamo sempre molto vicini al nostro primo podio, mancano ancora due gare alla fine della stagione e ce la metteremo tutta per conquistarlo a partire dal Giappone tra due settimane".

Rigon aggiunge: "Purtroppo la trasferta Americana è stata molto sfortunata per noi. Prima del via della gara abbiamo avuto un problema per il quale i meccanici sono stati costretti a sostituire la frizione e abbiamo iniziato la nostra prova al COTA maturando diversi giri di svantaggio".

"A quel punto il team ha scelto di portare in pista la nostra 296 LMGT3 e ci siamo alternati al volante concludendo 54 giri prima di ritirare la vettura. Peccato perché la nostra Ferrari qui a Austin è stata veramente veloce e bella da guidare".

"Ora guardiamo avanti, al prossimo impegno in Giappone tra due settimane, una pista che mi piace molto e dove faremo di tutto per conquistare un bel risultato".