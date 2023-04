WEC | The Red Line: ecco il dietro le quinte Ferrari a Sebring

Carica lettore audio

E' passato quasi un mese dall'esordio della Ferrari 499P nel FIA World Endurance Championship ed ormai si avvicina la seconda tappa della stagione 2023.

Prima di volare a Portimão per la 6h prevista domenica 16 aprile, a Maranello si guardano alle spalle su come è andata la 1000 Miglia di Sebring, attraverso un video che ripercorre quanto accaduto negli Stati Uniti.

Come noto, la Rossa #50 condotta da Antonio Fuoco ha siglato una storica Pole Position in Qualifica, col calabrese autore di un ottimo terzo posto assieme a Miguel Molina e Nicklas Nielsen in gara, mentre la gemella #51 di James Calado, Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi si è classificata settima.

In un video che dà il via alla serie "The Red Line", la Ferrari mostra come è stata vissuta la trasferta americana e il primo impegno di questa nuova sfida tra i prototipi del Mondiale Endurance dopo 50 anni.

CAPITOLO 1: Benvenuti a Sebring

Si comincia con Molina che esce dalla porta del suo appartamento e sale a bordo della Ferrari 296 nero-opaco: "Buongiorno ragazzi, che bel sole... andiamo in pista!", dice lo spagnolo.

"Per noi è molto importante iniziare la stagione, così come per tutta la gente coinvolta in questo progetto. Sappiamo che abbiamo una bella responsabilità, ma penso che siamo pronti per andare forte. Ma non sarà facile".

E tra una vettura e l'altra incontrata nel traffico, eccoci all'ingresso del tracciato, dove l'addetta ai controlli accoglie tutti con un bel sorriso: "Benvenuti al Sebring Raceway".

"Eccoci qui... a Sebring! Sicuramente ci divertiremo - prosegue Molina passeggiando nel paddock - Qui è bello perché è tutto aperto e si possono vedere le persone da vicino". E si comincia con gli autografi per i tifosi che attendono fuori dalla tenda della Ferrari, dove i tecnici della AF Corse stanno preparando le 499P #50 e #51 per le prime due sessioni di Prove Libere.

CAPITOLO 2: Giorno 1

Le immagini si alternano tra pista e dialoghi fra ingegneri e piloti su come procede il lavoro in pista.

"Stiamo cercando di imparare il più possibile per trovare le migliori prestazioni, procedendo un passo per volta e senza fretta", commenta Calado, che poi assieme ai colleghi si dedica alle attività coi giornalisti presenti prima di concludere la giornata con la foto di gruppo scattata al tramonto.

CAPITOLO 3: Giorno 2

"Quattro anni fa praticamente arrivavo dal nulla ed oggi sono parte della famiglia Ferrari e guido la Hypercar. Sono molto orgoglioso di questo". Si apre con queste belle ed emozionanti parole di Nielsen il terzo capitolo, mentre il danese ripercorre la sua storia durante il viaggio verso l'autodromo.

"Ho cominciato nel Ferrari Challenge correndo la prima gara alle Finali Mondiali del 2017 al Mugello, poi ho fatto la ELMS con Luzich Racing, il WEC per un paio d'anni in GT e lo scorso in LMP2. Ora sono sulla Hypercar. E' una bella avventura quella con la Ferrari, ma succede tutto anche molto in fretta".

In pista si ricomincia a lavorare con le Libere 3 sotto un bel sole.

"E' andato tutto bene, anche se nella prima parte della sessione ci sono stati un po' di Full Course Yellow ed episodi vari, ma la macchina sta andando bene ed ora prepariamoci per la Qualifica. Obiettivo? Sopravvivere!", spiega il responsabile delle attività in pista, Giuliano Salvi, sorridendo e forse pregustando quello che sta per accadere...

Al tramonto Fuoco piazza la zampata finale centrando la storica Pole Position con la 499P #50, tra applausi, urla di gioia ed abbracci emozionanti.

"Sono emozionatissimo, la squadra ha lavorato tanto negli ultimi sei mesi e non ho parole, sono veramente felicissimo", afferma il calabrese nell'intevista TV appena sceso dalla vettura.

Antonello Coletta, Responsabile delle Attività Sportive, aggiunge: "Credo che le motivazioni e lo spirito di squadra siano le chiavi del nostro successo perché in 8 mesi siamo arrivati a questo".

CAPITOLO 4: Il giorno della gara

E' venerdì 17 marzo e la 1000 Miglia di Sebring parte alle 12;00 ora locale. Fin dal mattino il pubblico comincia ad invadere il tracciato, tra la banda locale che suona un bel blues-jazz e le sessioni autografi dove gli uomini in Rosso vengono ovviamente presi d'assalto.

Le ore che precedono il semaforo verde servono ai meccanici per ripassare le istruzioni e le regole da osservare, ai piloti per rilassarsi con massaggi e scambiare ultime chiacchiere prima del via.

Il film della gara ormai lo conosciamo, con le Toyota che vanno subito al comando prendendo il largo approfittando della sosta anticipata in casa Ferrari durante la Safety Car iniziale decretata per l'incidente della 488 GTE di AF Corse.

Le 499P combattono e nonostante una penalità e qualche errore commesso, alla fine rimontano, specialmente la #50 che centra il terzo posto per la felicità di Maranello, ancora espressa tra sorrisi, abbracci e pacche sulle spalle.

CAPITOLO 5: Il debrief

Si tirano le somme già scendendo dal podio, con Coletta che da ottimo 'allenatore' ascolta, rincuora e si complimenta con i suoi piloti.

E poi una foto finale del trio Fuoco/Nielsen/Molina per dare appuntamento alla 6h di Portimão della prossima settimana. Perché la storia continua...