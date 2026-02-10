WEC | TF Sport rinnova e differenzia le livree delle Corvette LMGT3
La squadra britannica si appresta ad affrontare una nuova sfida in LMGT3 come portacolori Chevrolet-GM: la #33 di Keating/Edgar/Catsburg avrà più giallo metallizzato rispetto allo scorso anno, Yoluç porta sulla #34 i colori del Racing Team Turkey per l'impegno con Eastwood e Dempsey.
Il giallo rimane, il rosso fa il suo ingresso, il nero svanisce: con l'avvicinarsi del FIA WEC 2026, TF Sport svela le nuove livree delle sue due Corvette per la Classe LMGT3.
Le combinazioni di colori delle due vetture saranno molto diverse tra loro, al fine di massimizzare l'identificazione in pista.
La Z06 GT3.R #33, guidata da Ben Keating, Jonny Edgar e Nicky Catsburg, sfoggerà un giallo che si abbina al percorso e all'estetica del design del casco di Keating. Per la prima volta in assoluto, i colori Corvette saranno applicati con vernice metallizzata, rendendo la livrea assolutamente brillante e riconoscibile.
La #34 del Racing Team Turkey by TF, guidata da Peter Dempsey, Salih Yoluç e Charlie Eastwood, sfoggerà un'affascinante colorazione rossa progettata per stupire: la combinazione di tonalità è un'evoluzione della tipica livrea del Racing Team Turkey, con linee frastagliate che attraversano la vettura. Il mix di rosso opaco e metallizzato ricorda la #923 LMP2 che ha corso con il team durante la 24 Ore di Le Mans del 2023.
Come nelle stagioni precedenti, le livree delle Corvette Z06 GT3.R sono state realizzate da Sean Bull Design. Con un occhio attento ai dettagli, lo studio ha sfornato ancora una volta due creazioni destinate a diventare iconiche per tutti gli appassionati di sport motoristici.
Entrambe le vetture completeranno due giorni di test in Qatar, dove torneranno presto sia per il Prologo ufficiale del FIA WEC in programma a marzo, sia per la 1812km del Qatar, prima prova della stagione 2026 della massima serie di durata.
FOTOGALLERY: Le nuove livree delle Corvette LMGT3 di TF Sport
