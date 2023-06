WEC | TF Sport porta al debutto la nuova Corvette GT3.R nel 2024

Sarà la TF Sport il team designato a portare all'esordio nel FIA World Endurance Championship la nuovissima Corvette GT3.R per la stagione 2024.

Presentato qualche giorno fa il programma che vedrà la Z06 costruita da Pratt&Miller Motorsports fare la sua prima apparizione in IMSA SportsCar Championship l'anno prossimo, i vertici di General Motors avevano anche sottolineato che a breve sarebbero stati annunciati i piani per il Mondiale e serie GT3 in tutto il mondo.

La Corvette prenderà quindi parte alla nuova Classe LMGT3 con la squadra inglese di Tom Ferrier, che passerà dal marchio Aston Martin a quello americano per una inedita avventura con il supporto di Corvette Racing per i due esemplari iscritti alla categoria.

"Sono entusiasta di avere l'opportunità di rappresentare un marchio così iconico sulla scena mondiale - ha affermato Ferrier - Corvette Racing ha un'immensa storia a Le Mans e cercheremo di continuare a ottenere successi".

Vorrei ringraziare tutta Aston Martin Racing per il sostegno e il successo che abbiamo avuto negli ultimi sei anni e a Le Mans, ma ora sento che è il momento giusto per una nuova sfida nel WEC. Intanto prosegue il nostro lavoro di quest'anno, ora che siamo al secondo posto in campionato, e daremo il massimo per finire in bellezza".

Christie Bagne, responsabile del programma Corvette Z06 GT3.R, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a TF Sport nella famiglia di Corvette Racing. Tom Ferrier e la sua organizzazione presentano gli elementi che cercavamo in un team per gestire la nostra Z06 GT3.R nel FIA WEC: una squadra di prima classe, una grande collaborazione e una storia di successi. Non vediamo l'ora di lavorare con Tom e il suo team per rendere la Z06 GT3.R un successo nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans nel 2024 e oltre".