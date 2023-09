WEC | Test positivi a Spa per WRT con le BMW LMDh e M4 GT3 EVO

Il Team WRT si è recato in settimana a Spa-Francorchamps per una sessione di test con la BMW M Hybrid V8 che dal prossimo anno avrà in gestione nel FIA World Endurance Championship.

Nei tre giorni trascorsi sul tracciato belga, affrontato anche in condizioni di bagnato e condividendolo con la Porsche - che a sua volta ha girato con la 963 LMDh - la squadra diretta da Vincent Vosse ha avuto a disposizione i piloti ufficiali di BMW M Motorsport, sia per il prototipo LMDh che per provare pure una versione EVO della M4 GT3.

In quest'ultimo caso si tratta di aggiornamenti la cui introduzione è prevista per la stagione 2025, ovvero al termine dell'omologazione triennale del mezzo che attualmente compete nelle serie dedicate come ad esempio GT World Challenge e IMSA SportsCar Championship.

BMW M4 GT3 EVO Photo by: BMW AG

Al volante della M Hybrid V8 ha esordito Robin Frijns, ingaggiato da poco dal marchio bavarese e destinato appunto ai test con questa vettura, assieme a Maxime Martin, René Rast, Marco Wittmann e Nick Yelloly, questi ultimi due a fare da guida agli altri essendo già coinvolti nel programma IMSA in Classe GTP con le LMDh del Team RLL.

Il mezzo, ancora in una versione primordiale senza livrea e in nero carbonio, ha girato con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi e le prestazioni, in modo che tutti i 'novellini' - fra cui anche i membri della squadra - potessero inizare a conoscerlo.

"Sono entrato a far parte di questo fantastico progetto solo di recente, per cui sto ancora cercando di capire la BMW M Hybrid V8 in tutta la sua complessità - ha commentato Frijns - Sto imparando a ogni giro. Tuttavia, le cose sono andate molto bene a Spa e abbiamo fatto notevoli progressi con la vettura. Non vedo l'ora di affrontare i prossimi test".

BMW M Hybrid V8 Photo by: BMW AG

Nel frattempo, Augusto Farfus, Jens Klingmann e Bruno Spengler si sono alternati al volante della M4 GT3 EVO, dotata di nuovo frontale e parte posteriore distinguibili dalla livrea mimetica adottata in quelli che sono solo i primi passi per cercare di migliorare in diverse aree un'auto che ha esordito a tutti gli effetti solamente nel 2022.

"Sono entusiasta di essere coinvolto nello sviluppo della BMW M4 GT3 EVO fin dall'inizio. Ho sempre apprezzato questo aspetto, anche ai tempi del DTM - dice Spengler - La EVO rappresenta un progresso in molte aree rispetto all'attuale M4. La guidabilità è un fattore cruciale, così come la durata degli pneumatici sulle lunghe distanze".

"Vediamo sicuramente dei miglioramenti in questo senso. A Spa abbiamo guidato in condizioni di bagnato per la prima volta e l'auto sta dimostrando di essere davvero versatile".

Soddisfatto anche il Team Principal di WRT, Vosse: "I tre giorni di test sono andati davvero bene. Ancora una volta, abbiamo imparato molto, il che continua a farci progredire in vista della stagione WEC 2024. Al momento, è fondamentale accumulare il maggior numero di km possibile e fare i nostri compiti con la vettura e con la squadra. Sta funzionando tutto bene".

BMW M4 GT3 EVO Photo by: BMW AG

Andreas Roos, Capo di BMW M Motorsport, ha aggiunto: "Il nostro lavoro di test con la BMW M Hybrid V8 per la partecipazione al WEC continua a fare ottimi progressi. Stiamo rispettando i tempi previsti, è chiaro che avere il veicolo in gara sia nella serie IMSA che nei test qui in Europa è un vantaggio".

"La doppia esperienza va a beneficio di tutte le parti coinvolte, ovvero Team WRT e Team RLL, e dei nostri ingegneri di BMW M Motorsport. Il fatto che Marco Wittmann e Nick Yelloly, piloti che già la conoscono bene grazie alle attività in Nord America, abbiano testato la LMDh a Spa sottolinea questa preziosa sinergia".

"Riguardo alla GT3, stiamo già guardando avanti. Abbiamo iniziato molto presto con la versione EVO della M4 e ci stiamo prendendo il tempo necessario per migliorare il nostro modello già di grande successo per la stagione 2025. Il tutto con l'obiettivo di festeggiare altri anni di vittorie e titoli coi nostri piloti e team, sia nella categoria LMDh che in quella GT3".