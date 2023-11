WEC | Terza Ferrari 499P: Yifei Ye e Shwartzman tra i candidati

Comincia a prendere forma l'equipaggio della terza Ferrari 499P che AF Corse porterà al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

Dopo l'annuncio di Robert Kubica, che ha provato la Hypercar di Maranello nel corso della settimana in un test ad Imola, con conseguente conferma d'ingaggio da parte della squadra piacentina, ora abbiamo anche gli altri due potenziali nomi per il sedile del prototipo del Cavallino Rampante.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com già da qualche giorno, e riportate anche da altri media tra cui DSC, uno dei candidati è Yifei Ye.

Il pilota cinese sarebbe - condizionale d'obbligo fino ad annunci ufficiali - in uscita da Porsche Motorsport Asia Pacific grazie alla quale ha corso quest'anno sulla 963 LMDh della Jota, spinto da uno dei suoi sponsor personali.

Ricordiamo che la terza 499P è finanziata in esclusiva privatamente da AF Corse, che si dovrà occupare in proprio dell'iscrizione e preparazione dell'auto in modo totalmente indipendente da Ferrari.

Photo by: JEP / Motorsport Images #38 Hertz Team JOTA Porsche 963: Yifei Ye

L'approdo di Kubica si è materializzato grazie al marchio Orlen, mentre uno degli altri che potrebbero apparire sulla vettura è Richard Mille, ma non in maniera imponente come si era vociferato in un primo momento e con l'idea di avere un francese al volante.

Con Kubica e Ye dovrebbe esserci anche Robert Shwartzman, sempre ingaggiato in privato da AF Corse, con il benestare di Ferrari Competizioni GT cui fa capo il russo, fresco di test con la 499P in Bahrain e per il prossimo anno ancora nelle fila del Cavallino Rampante con un contratto di collaudatore e riserva per la Formula 1.

Qui ci saranno da capire le mosse in terra emiliana perché la prossima stagione le concomitanze tra circus e WEC sono quattro; con anche Antonio Giovinazzi impegnato sulla 499P ufficiale #51, rimarrebbero da coprire questi eventi per la squadra diretta da Frédéric Vasseur.

Non è escluso che Shwartzman possa mantenere il suo ruolo su entrambi i fronti con un contratto che preveda la priorità F1 come quello firmato da Mick Schumacher con Alpine, mentre il team potrebbe beneficiare del fatto che il regolamento consentirà anche di correre con due soli piloti in un weekend di gara (Le Mans esclusa, chiaramente), cosa che stanno prendendo in considerazione già da qualche tempo sia Jota che Cadillac.

Un impegno di Shwartzman nel WEC consentirebbe al giovane con licenza israeliana di avere un ulteriore sbocco professionale, dopo una annata che lo ha visto prendere parte al GT World Challenge Europe con la 296 GT3 di AF Corse soffrendo un po' (ipse dixit) il passaggio alle ruote coperte, mentre si è subito trovato bene con la 499P quando l'ha provata a Sakhir.

Domani è prevista la pubblicazione dell'elenco iscritti e la terza Ferrari 499P a questo punto è praticamente certa di apparire tra le Hypercar, andando dunque a giocarsi il titolo di categoria per i team privati, assieme alle Porsche di Proton e Jota.