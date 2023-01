WEC | Stati Uniti ancora in calendario, ma non a Sebring nel 2024

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship continuerà ad avere una gara negli Stati Uniti, ma questa non potrà più disputarsi a Sebring nel 'Super Weekend' che da qualche anno va in scena con l'IMSA SportsCar Championship.

Nel venerdì della 24h di Daytona, i vertici dei due campionati si sono riuniti per rinnovare il loro impegno comune di convergenza tra le serie e i loro partecipanti, come siglato nell'accordo dei prototipi LMDh e LMH.

La conferenza stampa condivisa è stata l'occasione per capire la situazione e fare il punto sul calendario del Mondiale, che come annunciato nel dicembre scorso perderà la tappa d'apertura a Sebring nel 2024, molto probabilmente in favore del nuovo entrato Qatar.

Chiaramente gli U.S.A. rimangono un punto nevralgico delle attività di FIA, Automobile Club de l'Ouest e concorrenti del WEC, per cui l'obiettivo è trovare un luogo ove organizzare una gara anche il prossimo anno.

L'ex amministratore delegato dell'IMSA e presidente della NASCAR Jim France, il presidente dell'IMSA John Doonan, il Trofeo Bishop-France, l'amministratore delegato del WEC Frederic Lequien, il presidente dell'ACO Pierre Fillon, l'amministratore delegato ed EVP dell'IMSA Ed Bennett, il Trofeo del Centenario della 24 Ore di LeMans, il vicepresidente della NASCAR Mike Helton, il Trofeo Rolex 24 at Daytona, il presidente della Daytona International Speedway Frank Kelleher Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"IMSA e ACO hanno lavorato negli ultimi 10 anni per portare ai vertici le corse endurance sportscar e penso che con la convergenza ci siamo riusciti. Oggi è tutto una realtà e la collaborazione tra noi è più forte che mai, dunque avere due curve intitolate ai maggiori circuiti del mondo, ovvero Daytona e Le Mans, è la dimostrazione che vogliamo continuare così anche in futuro", ha spiegato il Presidente dell'ACO, Pierre Fillon.

"La collaborazione tra noi prosegue e vorremmo entrambi avere un evento condiviso, ma per ora è presto per sapere cosa succederà. La nostra priorità è comunque restare negli Stati Uniti, adoro Sebring perché è una gara storica, ma era impossibile continuare come abbiamo fatto fino ad ora, con una corsa al venerdì e un'altra al sabato".

"Non è una questione di spazi perché a Sebring ci sono due pit-lane, ma sta tutto nei tempi e nel programma. Inoltre ci sono dei conflitti di interessi tra i nostri partner e sponsor con quelli IMSA. Il livello dei Costruttori è alto, per cui dobbiamo trovare un modo per riproporre la cosa da un'altra parte. Dovremo trovare una soluzione e ci stiamo pensando, dobbiamo capire come farlo".

Bandiera rossa, tutte le auto parcheggiate sulla griglia Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche il Presidente IMSA, John Doonan, si è detto volenteroso di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

"Per il motorsport americano e tutti i suoi collaboratori, è molto importante che FIA WEC ed IMSA corrano nel nostro paese. Il nostro AD, Ed Bennet, e il suo consiglio direttivo sono molto attivi, bisogna guardare al quadro generale della situazione", ha detto Doonan.

"Penso che il nostro intento sia sempre quello di fare ciò che è giusto per lo sport. Sappiamo quanto sia importante il mercato nordamericano per entrambi i campionati e per i marchi che vi competono. Ne parleremo ancora, ma sappiate che ci confrontiamo quasi quotidianamente".