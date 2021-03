WEC: spostata Portimao, si comincia a maggio a Spa

Il Consiglio Mondiale FIA ha ufficializzato il nuovo calendario 2021 del FIA World Endurance Championship, la cui stagione scatterà il 1° maggio a Spa-Francorchamps.

La scelta della Commissione Endurance è stata quella di spostare la 8h di Portimão da aprile a giugno, utilizzando il weekend del 12-13 lasciato libero dalla 24h di Le Mans, che come sappiamo si disputerà il 21-22 agosto.

Andando in Belgio per il Prologo del 26-27 aprile, e con la tappa all'Algarve rimandata, team e pilota avranno quindi modo di prepararsi con più calma in vista della nuova era Hypercar.

Inoltre FIA WEC ed ACO sperano che col passare del tempo ci sia anche la possibilità di ospitare sulle tribune gli spettatori, augurandosi che la pandemia di Coronavirus pian piano diminuisca i problemi.

Non ci sono ulteriori cambiamenti per quanto riguarda le altre date, con Monza che rimane il 18 luglio, il Fuji il 26 settembre e il gran finale del Bahrain il 20 novembre.