WEC | Speranza Peugeot: "Stare vicino ai migliori senza problemi"

Ultima fatica del 2023 per la Peugeot, che alla 8h del Bahrain affronta il round finale del FIA World Endurance Championship con la 9X8 Hypercar nella veste attuale.

Dal prossimo anno, infatti, la LMH della Casa francese verrà profondamente rivista con nuova aerodinamica e parti per cercare quella competitività che non ha avuto in questi 18 mesi di avventure nella massima serie endurance.

A Sakhir, Jean-Eric Vergne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen sono confermati sulla #93, mentre si rivedrà al volante della #94 Nico Müller, che ha recuperato dall'infortunio e riprenderà il suo posto in equipaggio con Loïc Duval e Gustavo Menezes, quest'ultimo invece alla gara d'addio col Leone e pronto a lasciare il sedile a Stoffel Vandoorne per il 2024.

Il belga sarà poi impegnato domenica nei Rookie Test assieme al giovane Malthe Jakobsen e Jensen, ma prima la volontà è quella di terminare una annata difficile cercando di ottenere un risultato positivo, magari sfruttando il fatto che la trazione integrale sarà concessa alle 9X8 ad una velocità inferiore rispetto alle Hypercar rivali secondo il BoP.

Photo by: Andy Chan #93 Peugeot Totalenergies 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

"La pista del Bahrain è famosa per essere impegnativa per freni e pneumatici, soprattutto per quanto riguarda il degrado con le alte temperature. Grazie alla gara dello scorso anno e al Rookie Test, abbiamo già un po' di esperienza e dati preziosi che potrebbero essere molto utili per la gestione gomme", spiega Olivier Jansonnie, Direttore tecnico di Peugeot Sport.

"Questa sarà una delle sfide della 8h, che porterà a strategie diverse per le squadre, sapendo che l'allocazione dei pneumatici è migliore rispetto alle 6h. Anche il circuito è molto interessante, con sezioni tecniche e sequenze scorrevoli. Ci sono diversi unti da tenere conto nella gestione della temperatura, una gara di 8 ore comporta maggiori difficoltà in termini di resistenza e gestione dei pneumatici sarà molto importante per noi e per i nostri piloti".

"L'obiettivo per quest'ultimo appuntamento è quello di mantenere entrambe le vetture a un livello di affidabilità che consenta loro di disputare una corsa consistente e di rimanere vicini ai leader per poter sfruttare le opportunità di gara che possono portare a un buon risultato".

Photo by: Andy Chan #94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Stoffel Vandoome

Müller è invece carico al pensiero di rientrare in azione: "Sono molto contento di tornare al volante della 9X8, lavorare con tutta la squadra e di scendere in pista per dare il meglio in questa ultima gara della stagione. Spero di concludere con un buon risultato e sono fiducioso che potremo fare un buon lavoro".

"Ovviamente non è stata una stagione facile per noi, ma abbiamo mostrato un certo potenziale, alcuni punti salienti qua e là e spero che anche l'ultima gara del 2023 possa esserlo. In Bahrain ho un buon ricordo del mio primo evento ufficiale con Peugeot l'anno scorso. Possiamo anche fare tesoro di quell'esperienza, quindi andrò là e darò tutto quello che ho, sperando che ne esca qualcosa di positivo".

Di Resta chiosa: "Il Bahrain è una pista che mi piace molto. Spero che dalla pausa dopo il Fuji e dai test che abbiamo fatto, siamo riusciti a progredire. L'ultima gara è sempre cruciale, per chiudere la stagione su una nota positiva visti gli alti e bassi di quest'anno".

"Ci aspetta un lungo inverno e non vediamo l'ora di tornare a correre l'anno prossimo, a partire dal Qatar. Spero che riusciremo a disputare un buon fine settimana per prendere slancio prima della pausa invernale".