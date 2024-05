WEC | Spa, Libere 1: due Ferrari davanti alla Lamborghini

Sventola la bandiera italiana sul circuito di Spa-Francorchamps al termine delle Prove Libere 1 della 6h che si disputerà sabato come terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Ferrari e Lamborghini hanno infatti occupato le prime posizioni della Classe Hypercar, con Antonio Fuoco che ha decisamente fatto il vuoto al volante della 499P #50, fermando il cronometro sul 2'05"690 rifilando 1"1 al suo compagno di squadra della #51, Antonio Giovinazzi.

Sotto il sole che sta cercando di riscaldare il tracciato delle Ardenne, dove un vento fresco soffia in alcuni punti costringendo a tenersi ben coperti, si registra il bel terzo tempo di Daniil Kvyat con la SC63 preparata da Iron Lynx, seguito a ruota dall'ottima Alpine #36 e dalla Ferrari #83 di AF Corse, che svetta tra i team privati della categoria.

La migliore delle Porsche è la #99 di Proton Competition, sesta con dietro le due ufficiali del Team Penske #6 e #5, mentre Peugeot #93 e la Alpine #35 completano una Top10 racchiusa in 1"9, fuori dalla quale restano le due Toyota, rispettivamente undicesima con la #8 e sedicesima con la #7, le BMW, la Cadillac che si infila 13a tra le M Hybrid V8, mentre la Isotta Fraschini pian piano cerca di migliorare i propri crono, occupando l'ultima piazza del lotto.

#82 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Hiroshi Koizumi, Sebastien Baud, Daniel Juncadella Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe LMGT3 è Daniel Juncadella a portare al comando la Corvette #82 di TF Sport in 2'20"885, tenendosi alle spalle per 0"335 la Ferrari #54 di AF Corse, con la Aston Martin #27 di Heart of Racing che chiude terza a mezzo secondo dalla vetta.

Quarte le Iron Dames con la Lamborghini #85, in Top5 c'è anche la BMW #46 del Team WRT su cui Valentino Rossi ha messo insieme una decina di passaggi, fermandosi a circa 1" dal miglior tempo dell'equipaggio firmato da Maxime Martin.

United Autosports ha la McLaren #59 sesta, con dietro la Lamborghini #60 di Iron Lynx e la BMW #31 di WRT, tra i primi dieci concludono la Lexus #87 di Akkodis-ASP e la Porsche #91 di Manthey EMA.

Da segnalare infine un cambio effettuato all'ultimissimo momento sull'altra Lexus di Akkodis-ASP per l'influenza che ha colpito Timur Boguslavskiy, sostituito in extremis da Clemens Schmid.

Le Prove Libere 2, sempre della durata di 90' sono previste per le ore 17;30.