WEC | Spa di grande importanza per la Toyota: ecco perché

La Toyota si appresta a tornare in azione alla 6h di Spa-Francorchamps della prossima settimana reduce dal primo successo stagionale ottenuto nel FIA World Endurance Championship ad Imola.

Per tutta TGR il round sulle Ardenne rappresenta una doppia sfida da non mancare, in primis perché i rappresentanti del team di Colonia saranno ai box e sulle tribune per sostenere la squadra Campione del Mondo in carica - in una sorta di secondo appuntamento casalingo dopo quello del Fuji - e poi perché il successo di Imola ha caricato l'ambiente in vista delle successive gare di campionato, con la 24h di Le Mans ormai in avvicinamento.

Anche se sul Santerno le GR010 Hybrid si sono mostrate competitive, ma un passettino sotto alla Ferrari, il trionfo di Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries a bordo della #7 ha rilanciato le ambizioni di titolo, mentre l'equipaggio #8 formato da Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa punta ad un riscatto dopo le opache prove nelle prime due uscite del 2024.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

"Questa è una gara molto importante, non solo per la nostra rincorsa al titolo, ma anche per la preparazione in vista di Le Mans", sottolinea Kobayashi in vista dell'appuntamento che si svolgerà dal 9 all'11 maggio.

"Per essere veloci a Le Mans e a Spa, è necessario avere alcune medesime caratteristiche in termini di bilanciamento e assetto della vettura, quindi tutto ciò che capiremo in Belgio ci sarà utile a giugno".

"Anche se a Imola non avevamo la macchina più veloce, abbiamo fatto una gara perfetta e siamo riusciti a vincere, e lavoreremo sodo per ottenere una prestazione simile sulle Ardenne".

Conway aggiunge: "È stato fantastico vincere per la prima volta in questa stagione a Imola e il risultato ha dimostrato quanto sia importante lavorare fortemente come squadra, evitare gli errori e massimizzare ogni aspetto delle nostre prestazioni".

"Spa sarà un altro fine settimana impegnativo perché la competizione tra le Hypercar è molto intensa, ma non vediamo l'ora di affrontarlo. Abbiamo fatto esperienza con pneumatici da bagnato a Imola e sappiamo tutti che il meteo a Spa è imprevedibile".

"Speriamo che il weekend sia asciutto, ma in caso contrario siamo preparati e abbiamo dimostrato di saper sfruttare queste situazioni a nostro vantaggio".

De Vries commenta: "Dopo l'eccezionale prestazione di squadra e il risultato di Imola, siamo tutti molto impazienti di partecipare alla gara di Spa. È uno dei migliori circuiti del mondo ed è sempre un momento clou della stagione, anche perché i tifosi creano un'atmosfera speciale".

"Siamo tutti molto motivati a sfruttare la vittoria di Imola e a ottenere un altro risultato positivo in una delle nostre gare di casa, soprattutto perché tanti colleghi dell'azienda saranno presenti per sostenerci".

Podio: #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Dall'altro lato del box, Buemi è molto motivato: "Spa è il mio circuito preferito perché è un luogo davvero speciale e storico, oltre a essere un tracciato impegnativo, di tipo tradizionale, con curve veloci, poco spazio per gli errori o per la fuga".

"Non ci si annoia mai a guidare lì, soprattutto con un prototipo, e ho avuto la fortuna di vincerci cinque volte in passato, quindi ho dei bei ricordi. La competizione sarà più intensa che mai, per cui non sarà facile, ma dobbiamo ottenere il massimo dalla nostra vettura e dalle opportunità che ci si presenteranno".

C'accordo anche Hartley: "Non vedo l'ora di correre a Spa, mi piace molto perché è un tracciato vecchio stile, con molti saliscendi, alcune sezioni ad alta velocità, oltre a essere molto panoramico e spettacolare guidando attraverso la foresta".

"Anche il meteo è spesso un fattore che può rendere le gare imprevedibili. A Imola, la nostra auto era in lotta per il podio ma non ce l'abbiamo fatta, quindi questo è chiaramente l'obiettivo da raggiungere Spa. Speriamo di prepararci per Le Mans con un bel risultato".

Hirakawa conclude: "Spa è una pista molto divertente e non vedo l'ora di partecipare a questa gara. Come squadra, abbiamo ottenuto ottimi risultati in questi anni e ovviamente speriamo di essere di nuovo forti. Sarà dura perché a Imola abbiamo visto quanto siano competitivi alcuni dei nostri rivali, ma credo che stiamo facendo progressi".

"La vittoria della #7 è stata un'ottima notizia per tutto il team, ed è stato anche incoraggiante vedere la nostra #8 lottare per il podio. Vogliamo essere ancora più forti a Spa e tutti i membri della squadra stanno lavorando al massimo per raggiungere questo obiettivo".