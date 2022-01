WEC | Sorensen e Latorre completano la line up TF Sport

Marco Sorensen torna full time nel WEC. Il due volte campione di classe sarà daccapo in pista questa stagione con la Aston Martin del team TF Sport.

Per Sorensen si tratta di un ritorno dopo aver vinto il titolo in GTE Pro insieme a Nicki Thiim nella stagione 2019/20, ed un ritorno anche con TF Sport dopo aver conquistato proprio con la stessa squadra nel 2018 il campionato British GT.

Sorensen dividerà l’abitacolo dell’Aston Martin con il pilota bronze Ben Keating e con il silver, già protagonista in Porsche Supercup, Florian Latorre. Inoltre Sorensen e Latorre sono stati nominati per sostituire Felipe Fraga e Dylan Pereira passati al livello gold per la stagione 2022.

“È fantastico tornare alla guida della Aston Martin con Ben e tutti i ragazzi del TF Sport” ha dichiarato un entusiasta Sorensen.

“Sono sicuro che riusciremo a portare a casa grandi risultati. Conosco già tutti i membri del TF Sport avendo corso per loro in passato e sono motivato e pronto a scendere in pista”.

#95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim Photo by: JEP / Motorsport Images

Ben Keating ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di tornare a correre con TF Sport e condividere l’abitacolo della vettura #33 con due piloti davvero veloci. Daremo il massimo in questa stagione”.

Il boss di TF Sport, Tom Ferrier, nel presentare la nuova line-up si è sbilanciato sugli obiettivi di quest’anno dichiarando: “Siamo più che pronti per lottare per il successo a Le Mans e nel WEC”.

Il team TF Sport schiererà anche una seconda Vantage, ed al momento l’unico pilota annunciato è Satoshi Hoshino.

Anche Nicki Thiim tornerà a correre full time nel WEC insieme a Paul Dalla Lana al volante di una Aston Martin gestita della Prodrive. I due condivideranno l’abitacolo con David Pittard.