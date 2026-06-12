WEC | Silverstone porta il calendario 2027 a 9 gare
Ufficializzato l'elenco degli eventi della prossima stagione, con l'ingresso della Gran Bretagna come terzo round dopo l'apertura in Qatar. Imola a metà aprile, invariate anche le gare di San Paolo, Austin, Fuji e Bahrain, con Le Mans il 12-13 giugno.
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina
Foto di: Marc Fleury
Il calendario 2027 del FIA World Endurance Championship salirà a 9 eventi con il già annunciato da tempo ingresso di Silverstone nella lista.
La gara britannica si svolgerà come terzo round della massima serie di durata nel mese di aprile, subito dopo l'apertura di marzo in Qatar e Imola, con Sakhir che ospiterà ancora una volta i test collettivi del Prologo.
Imola manterrà invece il suo collocamento nel mese di aprile, nel weekend dal 9 all'11, a cui seguirà proprio la 6h di Silverstone e la gara di Spa-Francorchamps che avrà luogo a metà maggio.
La 24h di Le Mans di metà giugno avrà come sempre il Test Day nella settimana precedente, invariate anche le date di San Paolo in luglio, Austin e Fuji a settembre, così come il Bahrain che è l'unica 8h e concluderà la stagione in novembre.
FIA WEC - Calendario 2027
21-22 marzo: Prologo a Sakhir
25-27 marzo: 1812km del Qatar
9-11 aprile: 6h di Imola
23-25 aprile: 6h di Silverstone
13-15 maggio: 6h di Spa
11-13 giugno: 24h di Le Mans
9-11 luglio: 6h di San Paolo
10-12 settembre: Lone Star Le Mans
24-26 settembre: 6h del Fuji
4-6 novembre: 8h del Bahrain
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