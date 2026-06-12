Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
WEC

WEC | Silverstone porta il calendario 2027 a 9 gare

Ufficializzato l'elenco degli eventi della prossima stagione, con l'ingresso della Gran Bretagna come terzo round dopo l'apertura in Qatar. Imola a metà aprile, invariate anche le gare di San Paolo, Austin, Fuji e Bahrain, con Le Mans il 12-13 giugno.

Francesco Corghi
Modificato:
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

Foto di: Marc Fleury

Il calendario 2027 del FIA World Endurance Championship salirà a 9 eventi con il già annunciato da tempo ingresso di Silverstone nella lista.

La gara britannica si svolgerà come terzo round della massima serie di durata nel mese di aprile, subito dopo l'apertura di marzo in Qatar e Imola, con Sakhir che ospiterà ancora una volta i test collettivi del Prologo.

Imola manterrà invece il suo collocamento nel mese di aprile, nel weekend dal 9 all'11, a cui seguirà proprio la 6h di Silverstone e la gara di Spa-Francorchamps che avrà luogo a metà maggio.

La 24h di Le Mans di metà giugno avrà come sempre il Test Day nella settimana precedente, invariate anche le date di San Paolo in luglio, Austin e Fuji a settembre, così come il Bahrain che è l'unica 8h e concluderà la stagione in novembre.

FIA WEC - Calendario 2027

21-22 marzo: Prologo a Sakhir
25-27 marzo: 1812km del Qatar
9-11 aprile: 6h di Imola
23-25 aprile: 6h di Silverstone
13-15 maggio: 6h di Spa
11-13 giugno: 24h di Le Mans
9-11 luglio: 6h di San Paolo
10-12 settembre: Lone Star Le Mans
24-26 settembre: 6h del Fuji
4-6 novembre: 8h del Bahrain

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WEC | Cadillac penalizzata, BMW in Hyperpole per la 24h di Le Mans

Top Comments
More from
Francesco Corghi

WEC | Regole 2030: ecco le proposte per avere un'unica piattaforma Hypercar

WEC
WEC
WEC | Regole 2030: ecco le proposte per avere un'unica piattaforma Hypercar

WEC | Cadillac penalizzata, BMW in Hyperpole per la 24h di Le Mans

WEC
WEC
24h di Le Mans
WEC | Cadillac penalizzata, BMW in Hyperpole per la 24h di Le Mans

WEC | Le Mans, Libere 3: BMW e Alpine beffano le Cadillac

WEC
WEC
24h di Le Mans
WEC | Le Mans, Libere 3: BMW e Alpine beffano le Cadillac

Ultime notizie

WEC | Regole 2030: ecco le proposte per avere un'unica piattaforma Hypercar

WEC
WEC WEC
WEC | Regole 2030: ecco le proposte per avere un'unica piattaforma Hypercar

F1 | Alpine vince il ricorso dopo l’errore della FOM: Gasly riconquista il podio di Monaco

Formula 1
F1 Formula 1
Barcellona
F1 | Alpine vince il ricorso dopo l’errore della FOM: Gasly riconquista il podio di Monaco

F1 | Marelli con l'SDR 5 introduce l'intelligenza artificiale nel sistema di controllo dei GP

Formula 1
F1 Formula 1
Barcellona
F1 | Marelli con l'SDR 5 introduce l'intelligenza artificiale nel sistema di controllo dei GP

WEC | Silverstone porta il calendario 2027 a 9 gare

WEC
WEC WEC
WEC | Silverstone porta il calendario 2027 a 9 gare