WEC | Silverstone c'è, Imola tenta nuovi record e il Bahrain rinnova: ma come si concluderà la stagione 2026?

La settimana della 24h di Le Mans ha, come da tradizione, fornito diversi spunti interessanti riguardo il presente ed il futuro del FIA World Endurance Championship, con la grossa novità che riguarda il calendario 2027, per la prima volta dopo diversi anni ampliato a 9 eventi.

Si sapeva già da tempo che Silverstone avrebbe ritrovato la sua collocazione nella lista delle gare, avendo fatto le prove preliminari accogliendo la ELMS, dunque non è una sorpresa vedere la Gran Bretagna inserita nel fine settimana del 23-25 aprile, con grande attesa da parte inglese di vedere sul terreno di casa Aston Martin e McLaren combattere per il successo in Classe HYPERCAR.

"La nostra storia con il FIA WEC e i suoi predecessori è profonda, con oltre 50 anni di alcune delle più grandi gare endurance che questo sport abbia mai visto", ha commentato Stuart Pringle, AD del Circuito di Silverstone.

"Questo è un campionato unico ed emozionante, e siamo orgogliosi di dargli nuovamente il benvenuto su un circuito che esige il massimo dai piloti e crea un’atmosfera che bisogna vivere per credere. Lo spettacolo del WEC è unico nel suo genere. Non vediamo l’ora di rivederlo a Silverstone nel 2027, e lo stesso vale per i nostri appassionati".

Frédéric Lequien, AD del WEC, aggiunge: "Siamo entusiasti di tornare a Silverstone la prossima stagione e vorrei ringraziare Stuart e il British Racing Drivers’ Club per aver reso possibile questo ritorno. E' un circuito ricco di storia nel mondo dell’automobilismo e vanta una lunga tradizione di gare endurance di alto livello, tra cui otto eventi WEC di grande successo dal 2012 al 2019".

"È un circuito molto amato dai piloti e, dal punto di vista della guida e dell’ingegneria, rappresenta una sfida straordinaria. Non solo, ma i tifosi britannici sono notoriamente entusiasti e competenti in materia di questo sport, e siamo lieti che possano nuovamente godersi da vicino l’indescrivibile emozione di una prova del Campionato del Mondo in casa propria".

La partenza della 6 Ore di Silverstone Foto di: JEP / Motorsport Images

Imola punta a nuove vette

Prima di Silverstone, avrà luogo la tappa di Imola, confermata ancora nel mese di aprile in data 9-11 come secondo appuntamento del calendario.

Dopo il record di oltre 92.000 presenze registrate quest'anno, la voglia di tutti gli addetti ai lavori dell'Enzo e Dino Ferrari è di confermarsi la 'piccola Le Mans', tanto che è già attiva la fase di prelazione per l'acquisto dei biglietti riservata agli spettatori che erano presenti in autodromo per la 6h 2026, così come la libera vendita per chi vorrà venire in Emilia-Romagna per la prima volta.

“L’ufficializzazione della 6h per il WEC 2027 rappresenta una notizia di grande valore per l’Autodromo, per la città e per tutto il territorio. E' un campionato cresciuto in modo straordinario negli ultimi anni, per qualità sportiva, interesse del pubblico, presenza delle Case costruttrici, visibilità internazionale e capacità di generare ricadute positive", sottolinea il Sindaco di Imola, Marco Panieri, fresco di ri-elezione per il prossimo mandato.

"Imola è orgogliosa e onorata di ospitarlo per il quarto anno consecutivo, confermando un legame sempre più solido tra il nostro circuito e una delle competizioni più prestigiose del motorsport mondiale. Le oltre 92.000 presenze registrate nell’edizione 2026 dimostrano quanto questo appuntamento sia ormai entrato stabilmente nel cuore degli appassionati e quanto possa continuare a crescere, anche in termini di indotto e promozione internazionale".

"Per questo desidero ringraziare la dirigenza del WEC e, in particolare, l'AD Frédéric Lequien, per il rapporto di collaborazione, fiducia e reciproca attenzione che abbiamo costruito in questi anni. La 6h di Imola non è soltanto un evento sportivo: è una grande occasione di promozione per la città, per la Motor Valley, per l’Emilia-Romagna e per il Made in Italy".

"Continueremo a lavorare insieme a Formula Imola, CON.AMI, Regione Emilia-Romagna, ACI, agli organizzatori e a tutti gli enti coinvolti per rendere questo appuntamento sempre più forte, valorizzando la connessione tra città e Autodromo, le sinergie tra paddock, scuole e percorsi di formazione, la sostenibilità, l’accoglienza e le opportunità per il territorio. Imola è nel cuore della Motor Valley e, per storia, passione e identità, rappresenta anche la gara di casa della Ferrari: vogliamo che questo appuntamento continui a raccontare al mondo la forza del nostro circuito e della nostra comunità".

Pietro Benvenuti, Direttore dell’Autodromo, gli fa eco: "L’ufficializzazione della data della 6h di Imola 2027 e l’apertura della prevendita segnano l’inizio del percorso di avvicinamento alla prossima edizione dell’evento. Le oltre 92.000 presenze registrate quest’anno confermano il valore raggiunto da questa manifestazione e rappresentano una base importante sulla quale continuare a lavorare in vista del prossimo appuntamento".

"La possibilità di riservare fin da subito una finestra dedicata ai tifosi che hanno partecipato alle precedenti edizioni è inoltre un modo per riconoscere il contributo di chi ha accompagnato la crescita della 6h di Imola sin dal suo ritorno nel calendario del FIA WEC”.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network

Il Medio Oriente c'è... per ora

Veniamo invece a temi un po' più delicati, ossia le tappe previste in Medio Oriente. La notizia della scorsa settimana è che il WEC ha rinnovato il contratto con il Bahrain International Circuit per lo svolgimento della 8h che si tiene a Sakhir fino al 2036.

Per altri 10 anni, dunque, l'evento manterrà il proprio posto nel calendario della massima serie di durata, dove è presente ormai da 14 anni anche come gran finale di stagione e teatro dei Rookie Test di fine stagione, tutto in data 5-8 novembre.

“Siamo lieti di aver rinnovato il nostro contratto con il Bahrain. Da quando è entrato a far parte del calendario 14 anni fa, si è affermato come una tappa molto apprezzata del calendario, grazie all’accoglienza estremamente calorosa da parte dell’entusiasta team locale e all’eccellente organizzazione dall’inizio alla fine. Non vediamo l’ora di assistere a molte altre emozionanti gare a Sakhir!", dice Lequien.

Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa, AD della pista mediorientale, conferma: "Il nostro nuovo contratto con il FIA WEC conferma l’impegno a lungo termine del Bahrain nei confronti dell’automobilismo d’élite, e siamo orgogliosi della nostra storia condivisa con l’apice delle gare endurance. Da quando la nostra collaborazione è iniziata nella stagione inaugurale del 2012, il FIA WEC si è evoluto fino a diventare parte integrante del calendario mondiale dell’automobilismo, con la partecipazione e l’affluenza dei fan che continuano a crescere a un ritmo impressionante".

"In Bahrain, l’evento rimane uno dei momenti salienti della nostra stagione agonistica e continuiamo a registrare un’affluenza record ogni anno. Siamo quindi lieti che lo spirito di Le Mans continui a vivere anche da noi per il 20° anniversario della serie e ben oltre. Ringraziamo l’intera comunità del FIA WEC per la fiducia riposta in noi mentre ci avviamo verso la prossima fase del nostro legame con ottimismo e entusiasmo condivisi per il futuro".

Ecco, futuro. Parola quanto mai attuale oggi, perché al di là dei contratti prolungati per quello anteriore, ancora non è ben chiaro il prossimo: i conflitti proseguono ed è noto che proprio in Bahrain si siano registrati gravi attacchi alle basi americane, il che mette attualmente in dubbio che, effettivamente, possa svolgersi l'edizione 2026 della 8h.

A questo si aggiunge, inevitabilmente, il discorso 1812km del Qatar, riprogrammata due settimane prima di Sakhir, provando a recuperare la data persa nel marzo scorso. Dopo Le Mans, le squadre cominceranno a spedire i rispettivi materiali verso le prossime mete del calendario, vale a dire Brasile, Stati Uniti, Giappone e - appunto - Qatar e Bahrain, in modo da non incorrere in problematiche logistiche.

In questo momento, però, da un lato ci sono i Costruttori a pressare per avere risposte celeri, dato che l'organizzazione e i costi dei trasporti possono influire non poco nei vari budget. Dall'altro il WEC sta alla finestra, provando a dialogare con entrambi i paesi della zona Golfo Persico per capire se lo svolgimento delle due gare potrà avere luogo, anche adottando misure di sicurezza straordinarie per tutti gli addetti ai lavori e partecipanti.

Le settimane estive di fine giugno ed inizio luglio diventano decisive e bollenti per stilare il quadro della situazione, anche perché sorge di conseguenza la problematica di trovare almeno due circuiti alternativi che possano subentrare nel caso in cui non fosse possibile viaggiare verso i paesi sopracitati.

Azione di gara Foto di: Luca Barsali

Le alternative europee

Già da febbraio, quando sono cominciati i conflitti che hanno rinviato la gara del Qatar, circolavano le voci delle possibili piste potenzialmente utilizzabili dal WEC come ruote di scorta. In un primo momento Portimao pareva essere la principale candidata, anche perché molto gradita a tutti i team e piloti, essendo stata gara in calendario nel 2023 e spesso utilizzata per i test di sviluppo dai vari Costruttori.

Il problema principale è sorto dando un'occhiata al calendario: il Fuji è fissato per l'ultima settimana di settembre e il rientro di uomini e materiali imporrebbe, per forza di cose, correre ad ottobre o novembre. Il circuito dell'Algarve è però già occupato in tutte le date, tranne quella del 23-25 ottobre, dunque si andrebbe a non prima del 6-8 novembre, cosa che sembra rendere difficile organizzare anche l'allestimento che richiede il paddock del WEC.

All'orizzonte era apparso pure il suggestivo miraggio del Mugello, poi scartato a favore di una più plausibile e adatta Monza per i prototipi LMH e LMDh. Qui sorge il problema del periodo dell'anno in cui fissarla: la prima data utile è quella del 16-18 ottobre, poi bisognerebbe andare ad oltre metà novembre, il che avrebbe anche l'ulteriore interrogativo delle condizioni meteo, che come noto in quei mesi non sono propriamente le migliori dalle nostre parti. Ma nulla è deciso e tutto rimane possibile.

Altri due circuiti potrebbero aiutare: uno è Barcellona, che sarebbe una novità per il WEC e avrebbe già tutte le caratteristiche e la preparazione che richiede il Mondiale, essendo una delle tappe fisse ELMS, l'altro è il Paul Ricard, nelle medesime condizioni del tracciato catalano e una delle mete preferite per i test di ogni vettura.

A chiosa del tutto, diciamo anche che bisognerà capire come incastrare gli impegni perché è ben noto che le gare GT ed Endurance hanno coincidenze in tutto il mondo e, di conseguenza, servirà una attenta analisi per non rischiare di scontentare piloti e Case che, probabilmente, sono in lizza per i titoli nelle varie serie.