WEC | Sfuma l'accordo Alpine-Geely per avere ancora le A424 in griglia nel 2027?

Quando tutto sembrava ormai fatto, ecco l'incredibile colpo di scena: la trattativa che avrebbe dovuto portare Geely Group a rilevare il programma Hypercar di Alpine nel FIA World Endurance Championship pare essere sfumato.

La notizia giunta dal paddock ELMS di Portimão, e riportata subito da Italian-Endurance, è di quelle che lasciano a bocca aperta, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dei diretti interessati.

In particolar modo, il team principal dell'Alpine Endurance Team, Philippe Sinault, ai microfoni di Motorsport.com al Fuji aveva affermato che tutto era sotto controllo e che la situazione era ormai a buon punto, tanto da non vedere preoccupazioni in vista del termine delle iscrizioni alla stagione WEC 2027, previsto per il 26 novembre.

A quanto pare, invece, la situazione dietro le quinte ha assunto forme ben diverse che stanno delineando una realtà, a questo punto, concreta ed inevitabile: ossia non avere le A424 LMDh in griglia di partenza l'anno prossimo.

Da quando il nuovo AD di Renault Group ha assunto la discutibile decisione di chiudere i programmi sportivi di Alpine nel WEC, lo stesso Sinault - fondatore del Team Signatech, ovvero la squadra che si occupa delle vetture francesi in pista nel Mondiale Endurance - si era mosso in prima persona per poter salvare il salvabile e dare un futuro ad una attività che vive grazie alla vasta esperienza maturata negli anni in LMP2 e LMP1.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Foto di: JEP

Inizialmente si era parlato di marchi cinesi in arrivo e il primo indiziato pareva essere BYD, per altro presente con un proprio stand in quel del village della 24h di Le Mans (quindi non proprio una iniziativa economica e a puro scopo pubblicitario, se vogliamo dirla tutta).

A seguire, ha preso corpo invece il nome di Geely Group, che con Renault ha a che fare con collaborazioni nel ramo del prodotto di serie, specialmente in America Latina. Alcuni rappresentanti della Casa di Hangzhou erano anche volati negli stabilimenti di Viry-Châtillon e Bourges per conoscere da vicino l'ambiente sportivo di Alpine in vista di un possibile sbarco nel WEC.

Seppur nessuno di Renault/Alpine e Geely abbia mai confermato nulla al riguardo, gli incontri e i dialoghi erano proseguiti con l'idea di prendere in mano le A424, ribattezzarle secondo le necessità della compagine orientale e continuare il lavoro ben avviato di Signatech e soci. E le stesse parole di Sinault lasciavano intendere che non ci fossero problemi in merito, salvo il ribaltone delle ultime ore.

Se il tutto dovesse essere poi confermato dalle parti in causa, a questo punto diventa praticamente impossibile vedere le LMDh telaiate Oreca tra i partenti del WEC 2027, a meno che non si voglia procedere con calma e prendersi un anno sabbatico, lavorando in vista di un avvento di Geely nel 2028. Ma anche qui, con tanti punti interrogativi che, allo stato attuale, mettono Sinault e Signatech nella ormai sempre più spaventosa e triste possibilità di chiudere i battenti dopo la 6h di Monza del prossimo 8 novembre.