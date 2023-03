WEC | Sebring, Prologo 4: dominio Toyota su Cadillac e Ferrari

Carica lettore audio

Le Toyota hanno chiuso il Prologo del FIA World Endurance Championship dominando la domenica con due doppiette.

A Sebring la giornata era cominciata all'insegna delle GR010 Hybrid fin dalle prime prove del mattino e anche questo pomeriggio le cose non sono cambiate, se non per le posizioni invertite fra gli equipaggi delle vetture giapponesi.

Durante la sessione post-pranzo, durata 180' con tre interruzioni, la Toyota #8 è risultata la più veloce in 1'48"216, arrivando quasi ad eguagliare il primato firmato dalla gemella #7 sabato mattina, la quale conclude seconda per 0"117.

In terza piazza a 0"674 troviamo la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing, quarta c'è invece l'unica Ferrari superstite, ovvero la 499P #50, accusando 1" di distacco dal vertice.

Questo perché, come avevamo già anticipato nel resoconto del mattino, la #51 di Calado/Pier Guidi/Giovinazzi è attualmente in fase di restauro dopo che l'inglese era finito contro le barriere in curva 1 al primo giro della sessione del mattino causa gomme fredde.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Quinta e sesta posizione per le Porsche #5 e #6 del Team Penske, intente fin da subito a svolgere un lavoro di long-run, poi imitate dalla maggior parte del gruppo. Per le 963 LMDh il distacco è attorno al secondo e mezzo.

In casa Peugeot la 9X8 #94 ottiene il settimo crono con 1"9 di margine dai leader, la #93 è dietro alla sorella dopo aver compiuto solamente tre tornate, avendo passato la maggior parte del tempo ai box per risolvere un problema tecnico.

Noie le hanno accusate anche la Vanwall Vandervell 680 #4 di ByKolles Racing, a lungo ferma e poi entrata per completare 20 giri, il migliore a 3"5 dal primato, e la Glickenhaus 007 LMH #708, decima a 4"3 con soli 18 passaggi all'attivo.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Delétraz Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 la bagarre tra le Oreca 07-Gibson stavolta viene vinta dalla #41 del Team WRT in 1'50"827, rifilando mezzo secondo alla #48 di Jota e alla #22 di United Autosports.

Sale quarta la Alpine #36, tirandosi dietro la #10 di Vector Sport e la #31 del Team WRT, mentre settima ad 1" c'è la #9 di Prema Racing, che fa meglio della gemella #63 per questione di centesimi.

Completano la Top10 di categoria la #23 di United Autosports e la #28 di Jota, che si è fermata in pista provocando nel finale l'ultima bandiera rossa. In fondo con ritardi un po' più pesanti si classificano la #34 di Inter Europol Competition e la Alpine #35.

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19: Michael Wainwright, Riccardo Pera, Benjamin Barker Photo by: Porsche Motorsport

In LMGTE AM il dominio Porsche viene portato avanti dalla GR Racing: la 911 #86 di Barker/Pera/Wainwright gira in 1'59"253, precedento la Ferrari #83 di Richard Mille AF Corse che per 0"010 manca il primato, riuscendo comunque ad infilarsi tra le vetture di Weissach.

Dietro alla 488 ci sono infatti le Porsche #56 di Project 1-AO (anch'essa fuori provocando una bandiera rossa), Iron Lynx (#60) ed Iron Dames (#85) a completare la Top5 con 0"3 di distacco dalla vetta.

Sesto tempo per la Ferrari #54 di AF Corse, seguita dalla Corvette #33 e dalla Porsche #88 di Proton Competition, con le 488 #57 di Kessel Racing e #21 di AF Corse che chiudono la Top10 nello spazio di 0"7. Quest'ultima vettura del Cavallino è finita fuori anzitempo ed anche in questo caso le prove sono state brevemente sospese.

Sopra il secondo di ritardo ci sono infine la Porsche #77 di Dempsey Proton Racing e le solite tre Aston Martin dei team ORT by TF Sport (#25), NorthWest AMR (#98) e D'Station Racing/TF (#777).

Ora alle squadre e piloti non resta che sedersi ad analizzare i dati e riposarsi per un paio di giorni, dato che i lavori per la 1000 Miglia di Sebring che apre la stagione 2023 ripartono mercoledì con due sessioni di Prove Libere, prima delle Qualifiche di giovedì e del via della gara previsto per venerdì 17 marzo quando in Italia saranno le 18;00.

FIA WEC - Prologo di Sebring: Classifica Sessione 4