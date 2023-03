WEC | Sebring, Prologo 3: doppietta Toyota, una Ferrari a muro

Carica lettore audio

Le due Toyota piazzano la doppietta nella terza sessione di Prologo a Sebring, dove questa mattina i protagonisti del FIA World Endurance Championship sono tornati in azione sotto il bel sole dellaa Florida per la seconda giornata di prove collettive in preparazione alla stagione 2023, che come sappiamo inizierà la prossima settimana con la 1000 Miglia di venerdì.

Le GR010 Hybrid, già veloci ieri mattina, hanno girato parecchio nelle 3h30' a disposizione e la #7 ha chiuso al primo posto della Classe Hypercar in 1'48"473 con appena 8 millesimi di vantaggio sulla gemella #8 dei Campioni in carica.

Nonostate abbia effettuato parecchie tornate in meno rispetto alle giapponesi, la Porsche #5 del Team Penske ottiene comunque un buon terzo posto a 0"6 dalla vetta, seguita a ruota dalla Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing che ieri aveva concluso davanti nella sessione del pomeriggio.

La Top5 annovera la seconda Porsche 963, la #6, che è a 0"812 dai leader, stesso distacco che accusa la Peugeot 9X8 #94, sesta nonostante un piccolo problema (che i tecnici del Leone hanno individuato e risolto per il pomeriggio) con dietro la #93.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kévin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor Photo by: JEP / Motorsport Images

La sessione non ha sorriso alle Ferrari: la migliore delle 499P è la #50 in ottava posizione ad 1"4 dalle Toyota, mentre peggio è andata alla #51, che appena uscita dai box con James Calado a bordo si è scomposta sulle tipiche sconnessioni che presenta il tracciato, piombando a muro in curva 1.

Il pilota inglese, probabilmente tradito dalle gomme fredde - quest'anno sono infatti vietate le termocoperte, ed ecco subito quali sono le problematiche che possono presentarsi - è uscito indenne dal botto, cosa che non si può dire del prototipo di Maranello, tornato ai box di AF Corse con tutta la fiancata malmessa e la sospensione anteriore destra danneggiata, perdendo l'intera sessione e anche quella che avrà luogo nel pomeriggio.

La classifica della categoria viene completata quindi dalla Vanwall Vandervell 680 #4 di ByKolles, che chiude nona a 1"5, e dalla Glickenhaus 007 LMH #708, decima a 2"7.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 ricomincia il duello tra le Oreca 07-Gibson di United Autosports e Prema Racing. La squadra anglo-statunitense mantiene la testa in 1'50"577 con la solita #22, che precede la #9 del team tricolore per un paio di decimi.

Si fanno vedere finalmente le Jota, in terza e quarta posizione con la #48 e #28, battendo la #31 del Team WRT in una Top5 racchiusa in 0"5.

Sesto tempo per la Alpine #36 con 0"7 di ritardo, che in scia si ritrova la United #23 e la #41 del Team WRT, mentre la #34 di #34 di Inter Europol Competition e e la #9 di Prema Racing concludono in Top10 (nello spazio di 1"036), fuori dalla quale rimangono per una manciata di decimi la #10 di Vector Sport in livrea simil-Isotta Fraschini e la Alpine #35.

#56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR - 19: PJ Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli Photo by: Porsche Motorsport

In LMGTE AM dominano praticamente tutte le Porsche: la 911 #56 di Project 1-AO svetta in 1'59"170, tenendosi dietro le ottime #60 di Iron Lynx e #85 delle velocissime Iron Dames per 0"1.

Subito dietro per qualche centesimo ecco in Top5 anche la #77 di di Dempsey Proton Racing e #88 di Proton Competition, seguite dalle Ferrari #57 di Kessel Racing (a muro poi con Takeshi Kimura causando un Full Course Yellow) e #54 di AF Corse che sono le migliori delle 488, staccate comunque di appena 0"162 e 0"222 dal primato.

Ottava troviamo la Porsche #86 di GR Racing, completano i primi dieci la Ferrari di Richard Mille Racing #83 e la Corvette #33, con dietro la Ferrari #21 di AF Corse e il trio di Aston Martin dei team ORT by TF Sport (#25), D'Station Racing/TF (#777) e NorthWest AMR (#98), tutte poco sopra il secondo di distacco dal primo posto in una classifica che si conferma piuttosto corta.

La giornata di domenica prevede una seconda sessione pomeridiana da 180' che scatterà quando in Italia saranno le 19;30.

FIA WEC - Prologo di Sebring: Classifica Sessione 3