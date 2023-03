WEC | Sebring, Prologo 2: Cadillac davanti a Toyota, Ferrari 4°

Carica lettore audio

Spunta la Cadillac a rovinare la festa alle due Toyota al termine della prima giornata di Prologo del FIA World Endurance Championship, coi protagonisti del Mondiale in azione a Sebring per i test collettivi pre-stagionali.

Dopo aver svettato perentoriamente nella sessione del mattino fra le Hypercar, al pomeriggio le GR010 Hybrid erano partite bene rimettendosi subito davanti, ma la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing nelle mani di Earl Bamber in quel momento è riuscita a superare entrambe le vetture giapponesi con il tempo di 1'48"429, che non è il migliore di giornata, ma comunque sufficiente a concludere davanti alle rivali Campioni #8 e #7 per pochissimo, quest'ultima autrice di ben 70 giri nell'arco dei 180' a disposizione.

In Top5 troviamo anche le due Ferrari 499P, seppur sia la #50 che la #51 accusino un ritardo attorno al secondo rispetto al primato, mentre dietro alle Rosse gestite da AF Corse abbiamo la coppia di Porsche del Team Penske, con la #5 più veloce della #6.

Distacco pesante per le due Peugeot, dato che la 9X8 #94 è ottava a 2"6, mentre la #93 chiude nona a 3"3 con soli 12 giri inanellati, causa un testacoda che ha visto Jean-Eric Vergne piombare contro le barriere in fondo al rettilineo dopo un contatto con la Oreca della Vector.

Fanalini di coda con parecchio margine come al mattino la Glickenhaus 007 LMH #708 e la Vanwall Vandervell 680 #4 di ByKolles.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 in pratica si ripete il copione della sessione del mattino, con la Oreca 07-Gibson #22 di United Autosports ad ottenere il primo posto migliorando il suo crono in 1'51"492, stavolta rifilando mezzo secondo alla #63 di Prema Racing, che viene seguita a ruota dalla #41 del Team WRT, sulla quale si è rotto un ammortizzatore costringendo Ferdinand Habsburg a fermarsi lungo il percorso causando un'altra breve interruzione.

La #9 di Prema scende invece al quarto posto, tenendosi alle spalle la #23 di United Autosports e la Jota #48, con la #31 del Team WRT settima.

La Alpine risale ottava con la #36, mentre in Top10 - dove le vetture sono racchiuse in 1"1 - terminano anche la #34 di Inter Europol Competition e la #10 di Vector Sport in livrea simil-Isotta Fraschini.

Completano la graduatoria la Jota #28 e la Alpine #35, seppur l'auto francese del Team Signatech sia ad 1"6 dai leader.

In LMGTE AM le Iron Dames pare si stiano trovando a loro agio con la Porsche, mettendo nuovamente le mani sul primo posto e abbassando sensibilmente il precedente riferimento stabilito.

La 911 #85 transita sul traguardo in 1'59"201 come miglior passaggio e batte per un paio di decimi la Ferrari #21 di AF Corse e la Porsche #77 di Dempsey Proton Racing.

Al quarto posto c'è la Ferrari #54 di AF Corse con 0"366 di ritardo, che è lo stesso identico con cui si ritrova la #57 di Kessel Racing.

Dopo il secondo tempo del mattino, la Porsche #60 di Iron Lynx scende invece in sesta posizione davanti alla Ferrari #83 di Richard Mille AF Corse e alla Porsche #88 di Proton Competition.

In una classifica molto corta, la Top10 vede anche la Corvette #33 e la Porsche #86 di GR Racing in nona e decima piazza, dietro alle quali completano la graduatoria la Porsche #56 di Project 1-AO e ancora le tre Aston Martin di NorthWest AMR (#98), ORT by TF Sport (#25) e D'Station Racing/TF (#777), nuovamente lontane dalla vetta.

La giornata di domenica prevede altre due sessioni suddivise tra mattino e pomeriggio. La prima scatterà quando in Italia saranno le 15;00, la seconda è prevista per le 20;30.

FIA WEC - Prologo di Sebring: Classifica Sessione 2