WEC | Sebring, Prologo 1: volano le Toyota, Ferrari quinta

La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship può dirsi ufficialmente cominciata con il Prologo di Sebring, che questa mattina ha aperto le danze in Florida per tutti i protagonisti del Mondiale.

Oggi e domani, infatti, sono previste quattro sessioni di test collettivi (suddivise in due per giornata mattina/pomeriggio) per cominciare a preparare la 1000 Miglia della prossima settimana e le prime tre ore svoltesi sotto il sole hanno visto team e piloti girare parecchio, con la direzione gara che ha brevemente esposto la bandiera rossa in avvio di sessione e simulato anche un ingresso di Safety Car nel finale.

La classifica è stata redatta in 'Modalità Endurance', ovvero tenendo conto del numero di km messi insieme tramite le tornate effettuate e non dei tempi cronometrici stabiliti dai conduttori dei vari equipaggi.

In Classe Hypercar ecco quindi in vetta Toyota e Porsche, ma se guardiamo i tempi cronometrati, le GR010 Hybrid hanno fatto il vuoto stampando un 1'48"208 con la #7 e un 1'48"293 la #8 Campione in carica, rifilando oltre 1" a tutti.

La Cadillac #2 preparata da Chip Ganassi Racing è terza dopo aver atteso parecchio ai box nelle prime battute e mettendo assieme giri solo nella secona parte, saltando come tempi davanti alla Porsche 963 #5, che è a 1"4 dalla vetta.

La Ferrari debutta finalmente con la 499P ottenendo la Top5 in 1'49"724 con la #51, mentre la #50 è settima in 1'50"182. Le Rosse messe a punto dalla AF Corse hanno rispettivamente completato 61 e 48 passaggi, e fra loro si piazza la Porsche #6.

Sempre guardando ai tempi, le Peugeot non vanno oltre l'ottavo e nono posto beccandosi anche 3", fanalini di cosa sia come giri percorsi che come prestazioni la Glickenhaus #708 e la Vanwall #4 di ByKolles.

Ferrari 499P LMH Photo by: Ferrari

In Classe LMP2 il crono migliore lo ottiene la Oreca 07-Gibson #22 di United Autosports in 1'51"722 (il decimo generale), per appena 0"030 davanti alla #41 del Team WRT, che è quella ad aver inanellato più giri di tutti i partecipanti con 77 tornate totali.

Così ha fatto anche la sua 'sorellina' #31, che nei tempi è quinta di categoria alle spalle di Jota #48 e Prema Racing #63, con la #9 gemella di quest'ultima sesta a mezzo secondo dalla vetta.

La #10 di Vector Sport, sulla cui pinna fa bella mostra il logo di Isotta Fraschini, è ottava tenendosi dietro la United #23, Jota #28 e la copia di Lapine, con Inter Europol Competition #34 a chiudere l'elenco.

Venendo infine alle LMGTE AM, ottime prestazioni per le Porsche di Iron Dames ed Iron Lynx: le ragazze piazzano la #85 davanti in 1'59"913, seguita a pochi centesimi dalla #60 e dalla Ferrari #54 di AF Corse che è terza del gruppo.

In Top5 dei tempi ci sono anche la Corvette #33 e la Porsche #77 di Dempsey Proton Racing, vicinissime alle rivali davanti a loro; la 911 è quella ad aver girato maggiormente con 75 passaggi all'attivo.

Segue sesta la Ferrari #83 di Richard Mille AF Corse, le Porsche di Project 1 (#56) e Proton Competition (#88), e le Ferrari di AF Corse (#21) e Kessel Racing (#57), racchiuse nello spazio di 0"8 dalla vetta.

Completano la classifica la Porsche #86 di GR Racing, prima delle vetture sopra al secondo di ritardo, e le tre Aston Martin di NorthWest AMR (#98), ORT by TF Sport (#25) e D'Station Racing/TF (#777) più lontane.

Ora breve pausa pranzo e poi alle ore 19;30 italiane si ricomincia con altri 180' di fatiche.

FIA WEC - Prologo di Sebring: Classifica Sessione 1