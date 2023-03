WEC | Sebring, Libere 1: Ferrari a soli 2 decimi da Toyota

Carica lettore audio

Ci siamo! La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship è ufficialmente cominciata con le Prove Libere 1 della 1000 Miglia di Sebring, primo evento che si svolgerà venerdì 17 marzo.

Dopo la due giorni di test collettivi del Prologo, ora team e piloti si sono messi all'opera per prepararsi a dovere per l'appuntamento d'apertura dell'anno e nei primi 60' di attività sul circuito della Florida, coperto dalle nuvole e con temperatura piuttosto fresca attorno ai 17°C, è subito spuntata la Ferrari, beffata solo nel finale dalla Toyota.

Cambiato il telaio della 499P #51 per sicurezza in seguito all'incidente di James Calado nella giornata di prove di domenica scorsa, la Rossa gestita da AF Corse si è subito issata al comando proprio con l'inglese al volante, desideroso di rifarsi dallo sfortunato episodio.

Nelle battute conclusive, però, Ryo Hirakawa è riuscito a portare in testa la Toyota GR010 Hybrid #8 in 1'47"649 (abbassando il tempo limite dei giapponesi nel Prologo), battendo per 0"286 la Ferrari #51 dietro alla quale si è issata la gemella #50 con Miguel Molina, ad agguantare in extremis il terzo posto a +0"390.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

Bene era partita anche la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing, che alla fine chiude quarta a quasi mezzo secondo dalla vetta, mentre la seconda Toyota (#7) completa la Top5 seguita dalle Porsche #6 e #5 del Team Penske, entrambe sopra il secondo di ritardo.

Più staccate le due Peugeot, con la 9X8 #94 ottava ad 1"6 e la #93 nona a 1"7, mentre Glickenhaus e Vanwall sono sempre fanalini di coda ad oltre 3".

In Classe LMP2 è sempre bagarre serratissima tra le Oreca 07-Gibson in una classifica che racchiude i primi 10 in 1" pieno. Ad avere la meglio è la #63 di Prema Racing in 1'50"074, per un paio di decimi più rapida della #31 del Team WRT e della sorellina tricolore #9, con la Jota #28 quarta che si tira dietro la #41 del Team WRT.

Sesto e settimo posto per la #23 e #22 di United Autosports, rispettivamente a +0"3 e +0"6, a seguire troviamo invece le due Alpine e la #34 di Inter Europol Competition a completare la Top10, fuori dalla quale restano la Jota #48 e la #10 di Vector Sport.

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche in LMGTE AM è tutto apertissimo, almeno stando ai crono siglati. Quello di riferimento lo stampano le Iron Dames - Michelle Gatting nello specifico - sulla Porsche #85 in 1'59"028, ma alle loro spalle sono tutti vicinissimi.

La Ferrari #54 di AF Corse è a soli 0"025 dalle ragazze, a 0"073 in terza piazza abbiamo invece la Corvette #33 e a 0"095 c'è la Ferrari #57 di Kessel Racing.

In Top5 troviamo pure la Porsche #88 di Proton Competition ad appena un decimo di distanza dalla vetta e le 911 di Dempsey Proton Racing (#77), GR Racing (#86) ed Iron Lynx (#60) sono subito alle sue spalle, con le Ferrari di AF Corse (#21 e #83) a chiudere i primi 10 nello spazio di 0"472 complessivi.

L'Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF è undicesima a mezzo secondo ed è la migliore delle Vantage, dato che la #25 di Ort by TF e la #98 di NorthWest AMR ottengono rispettivamente il 13° e 14° posto. Davanti a queste ultime due c'è la Porsche #56 di Project 1-AO.

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Photo by: JEP / Motorsport Images

Per quanto riguarda le ultime notizie, la direzione gara - dopo consulto coi piloti - ha scelto di modificare l'ingresso della corsia box ritornando alla configurazione della passata edizione.

La nuova linea era stata posta prima della doppia curva 15-16 e si era rivelata piuttosto pericolosa per chi sopraggiungeva dovendo impostare la variante per immettersi in rettilineo. Qualche pilota più sveglio ed esperto ha evitato per un soffio le collisioni, mentre la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'incidente tra la Ferrari di Thomas Flohr e la Oreca di David Heinemeier-Hansson, per cui ora si entrerà in pit-lane dopo la curva 15.

La seconda sessione di Prove Libere scatterà quando in Italia saranno le ore 21;35, come sempre della durata di 60'.

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: Prove Libere 1