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WEC | Sbagliata, testarda, ma longeva: lo stop tardivo e le occasioni perse della Peugeot 9X8

La Casa del Leone non sarà sulla griglia del Mondiale nel 2027: si chiude il complicatissimo capitolo di una LMH sulla quale si è insistito fin troppo, ma con l'augurio che l'esperienza maturata possa servire ad un ritorno quando i regolamenti 2030 saranno definiti.

Francesco Corghi

Modificato: 25 nov 2026, 08:40

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Foto di: Paul Foster

Nella sua bruttezza, affascinante. Così avevamo definito la 9X8 quando per la prima volta Peugeot Sport nel 2021 svelò le forme della sua ambiziosa LMH per il ritorno nel FIA World Endurance Championship.

Chiaramente, nessuno si aspettava una vettura senz'ala posteriore, tant'è che in molti storsero immediatamente il naso pensando ad una trovata pubblicitaria. Che invece non era, perché nelle settimane successive fu ribadito apertamente e con tanto di scritta sul retrotreno della vettura, che tale dispositivo aerodinamico non sarebbe servito.

Anche alla presentazione cui avevamo partecipato a Monza nell'estate del 2021, il prototipo del Leone era stato descritto come innovativo, puntando molto su cose che non si vedevano ad occhio nudo (ala posteriore, appunto, in primis) per essere competitiva. Ma che un lavoro certosino da parte del Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie, e i suoi collaboratori era stato compiuto mirando a creare qualcosa di mai visto, sì, in tempi recenti, ma funzionale agli scopi.

Quali? Sicuramente vincere la 24h di Le Mans, come più volte ribadito, puntando su una vettura stabile e veloce sui lunghi rettilinei del Circuit de la Sarthe, dove Peugeot Sport vanta il record di velocità ottenuto nel 1988 e fissato ufficialmente a 405km/h.

Girando attorno al mezzo e sdraiandoci davanti al muso per osservare bene la presa d'aria anteriore, splitter e quant'altro, avevamo notato diverse caratteristiche molto interessanti e, sul momento, sicuramente innovative e singolari come soluzioni.

"La gente la riconoscerà subito come Peugeot", era stato il motto anche fin troppo strombazzato dai vertici del Leone, subito messi con le spalle al muro quando la 9X8, in effetti, si è distinta immediatamente. Nel male.

Peugeot Hypercar 9X8

Foto di: Monza Eni Circuit

I primi problemi

Il 2022 parte con la 9X8 iscritta al WEC, ma salta le prime gare (Le Mans inclusa) e si presenta solo a Monza, a luglio. E si fa subito notare da tutti come la più lenta e fragile della Classe HYPERCAR, con vettura ferma fin dalle Prove Libere dopo pochi km. I lunghi lavori sull'affidabilità svolti in seguito hanno pian piano portato qualche frutto, ma il guaio della mancanza di prestazioni è rimasto.

Già nel 2023 sono apparse alcune modifiche aerodinamiche con nuove appendici e linee, fino a quando per il 2024 si è finalmente giunti ad una conclusione: l'ala posteriore serviva, in un qualche modo. I test svolti nel corso dei mesi precedenti hanno quindi visto la 9X8 arrivare a vestire alcune novità.

Ma diciamolo chiaramente: se uno nasce tondo, non muore quadrato. Il detto vale per gli esseri umani e anche per le vetture da corsa. Se la base non funziona, puoi inventarti di tutto e di più, ma mitigando solamente le pecche e senza curare definitivamente una malattia congenita.

Ad inizio 2024 c'era stata anche la lamentela su parametri di Balance of Performance poco favorevoli, ma quando questi hanno visto la 9X8 EVO poter correre priva di zavorra e al massimo di potenza-energia, le cose non sono affatto migliorate.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Stoffel Vandoorn

Foto di: JEP / Motorsport Images

La base traballante

In seguito alle ennesime débâcle, i vertici di Peugeot Sport sono ricorsi ad una nuova giustificazione: il regolamento cambiato in corso d'opera. Di fatto svelando lo scheletro nell'armadio del perché questa LMH non ne voleva sapere di funzionare a dovere.

Il fatto è che quando a Satory hanno cominciato a pensare alla 9X8 nel 2019, le normative LMH avevano alcuni punti che, in seguito, sono stati modificati per avvicinare i prototipi di questa categoria alle LMDh, in nome della convergenza tra FIA, WEC, ACO ed IMSA, ufficializzata nel 2020.

Parametri di omologazione della performance window aerodinamica, misure di ruote e altri dettagli che, visto l'ora ormai tarda, era impossibile modificare nell'immediato rinviando l'impegno e l'ingresso in campionato. Indi per cui, anziché cambiare tipologia di vettura e progetto, si è optato per restare con la medesima 9X8 pensata in partenza, rimanendo con l'unica soluzione di apporre alcune modifiche, per altro limitate dal numero di Joker Evo contingentati per gli sviluppi e aggiornamenti.

Ed è qui che il nodo è venuto al pettine definitivamente, ovvero una base non adeguatamente all'altezza per potersela giocare, in un qualche modo, con le altre rivali della categoria, qualunque esse fossero. Il che ha inevitabilmente portato le Peugeot a viaggiare nelle retrovie in gara, con qualche exploit sporadico più per merito dei piloti (Pole Position di Malthe Jakobsen, per dire) che delle prestazioni della vettura in sè.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto di: AG Photo - Daniele Paglino

Dando fondo ai fondi

Quello che fa rabbia, in tutta questa storia, è pensare a quante risorse siano state investite praticamente inutilmente dalla Casa francese, proseguendo su una strada che ben si sapeva fosse sbagliata, o inadatta, fin dal principio.

In altri contesti, il vil denaro è - bene o male - stato il principale problema che ha fermato i programmi di questa nuova era delle sportscar, come ad esempio i progetti privati di Vanwall ed Isotta Fraschini, ma anche il più cometitivo di Glickenhaus.

Rimane così il grande rammarico e la domanda delle domande: cosa avrebbe potuto fare Peugeot se avesse buttato a mare la 9X8 pensando a qualcosa di nuovo e più in linea con gli altri modelli della griglia di partenza, sfruttando le enormi risorse e potenzialità a disposizione?

Senz'altro, non sarebbe costato di più, pensando agli ingenti investimenti e sforzi profusi in tutti questi anni per provare a far andare una macchina che non rendeva quasi mai come auspicato. Non è bello fare i conti in tasca agli altri, ma quando una Casa chiude un programma lamentando perdite di denaro, è chiaro che certe considerazioni diventino inevitabili, come in questo caso.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Foto di: AG Photo

Un mesto finale, già visto

La Peugeot ci ha provato fino all'ultimo, in tutti i modi possibili e immaginabili, come dimostrato con le ultime uscite della versione ulteriormente EVO della 9X8 EVO, che in estate ha cominciato il percorso di test in Francia mostrando parecchie novità, ma anche alcune linee e forme della vettura impegnata in campionato.

Non è dato sapere se, effettivamente, si trattasse di un'auto pensata da zero o l'ennesimo trattamento dal chirurgo plastico; il numero di Joker Evo a disposizione o spesi non è mai stato dichiarato da Jansonnie e soci, attenendosi ad una sorta di 'buco' regolamentare in termini di trasparenza che FIA, WEC e ACO non hanno mai voluto risolvere.

Probabilmente anche per via del fatto che alcuni gettoni di sviluppo sono spendibili gratuitamente nel caso in cui sia necessario modificare parti non con scopi prestazionali, ma di affidabilità della vettura. E tra micro e macro aree, da quello che Motorsport.com ha potuto capire indagando negli ultimi tempi, era proprio qui che i tecnici di Peugeot Sport stavano lavorando in 'trattativa' con la Federazione, per capire quanti Joker Evo sarebbe diventato obbligatorio spendere per la 9X8 EVO2, sfruttando anche quelli aggiuntivi richiesti per palese mancanza o inferiorità in termini di prestazioni, come proprio il regolamento consente.

Sta di fatto che lo scorso fine settimana il mezzo sarebbe dovuto andare nella galleria del vento Idiada, per poi girare a Chateauroux e Le Castellet negli ultimi giorni di novembre, e recarsi infine alla galleria del vento di Windshear per l'omologazione finale, con prenotazioni già fissate per il 2-3 e 14 dicembre.

Le voci sul ritiro si sono scatenate la settimana scorsa, prese tutto sommato con un certo stupore pensando ad una vettura già praticamente pronta e con i piloti annunciati e intervistati da tutti in vista del 2027. Del resto, che senso aveva fermare un treno lanciato in una corsa verso la nuova stagione, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito a livello di schiaffo sull'immagine e relativi guai gestionali, con contratti firmati da onorare e quant'altro?

Il tutto è arrivato, però, dall'alto. Stellantis ha scelto di porre la parola fine ad ogni cosa, proprio ad un paio di giorni dalla chiusura delle iscrizioni alla prossima stagione del FIA WEC. Senza nemmeno provarci, se non altro per capire quanto il lavoro svolto nei mesi scorsi fosse buono, come ad esempio ha fatto con i due team di Formula E, Opel e Citroën, di rientro dai test di Jarama, la cui spina verrà staccata a fine annata 2027.

Decisione, quella per la Peugeot, che ha inevitabilmente riportato alla luce i fantasmi del passato, quando nel gennaio 2012 la 908 HYbrid4 LMP1 alimentata dal propulsore turbodiesel venne stoppata nell'imminenza di intraprendere una nuova sfida Mondiale. Anche qui per motivi finanziari.

Con la differenza che, allora, si arrivava da un progetto che il suo l'aveva fatto mettendo insieme 25 vittorie in 5 anni di attività (sbarcando con successo anche in America), mentre qui si parla di una 9X8 capace di salire sul podio in appena quattro occasioni in 4 anni e mezzo di WEC.

Troppo poco per il troppo speso, e con tre occasioni perse che restano un peso sullo stomaco difficile da digerire. La prima con la versione primordiale della 9X8: sbagliata a priori, ma sulla quale un tentativo lo si è voluto fare. La seconda con aggiornamenti che non hanno funzionato, intestardendosi su una base che, come detto, non era quella adatta. E la terza fermandosi definitivamente, senza provare a capire se c'erano i margini di un effettivo miglioramento. O forse proprio perché qualcosa non andava (ma qui non lo sapremo mai con certezza).

Ad ogni modo, uno stop giunto troppo tardi, forse, rispetto a quello che i francesi avrebbero dovuto fare già temporibus illis, a fronte degli elencati problemi congeniti di una 9X8 che passerà alla storia come uno dei progetti più sbagliati, testardi, ma longevi del mondo dei prototipi. Perché comunque 4 anni e mezzo (più i mesi di test precedenti all'esordio) non sono certo pochi, sia nella vita che in un mondo sportivo in continua evoluzione sotto ogni aspetto.

Resta infine un'unica speranza: che tutto ciò serva per rimettere insieme i cocci in vista dei nuovi regolamenti che verranno, che sia 2030 o altro. Dove Peugeot Sport, stavolta e se vorrà, avrà veramente la possibilità di muoversi con anticipo e maggiori libertà di provare in pista, pensando ad un programma serio e competitivo che sia degno erede di quanto fatto nell'era LMP1. Stellantis permettendo, naturalmente...

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