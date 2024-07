WEC | San Paolo, Libere 2: duello serratissimo Toyota-Ferrari

Le Toyota si prendono il primato nelle Prove Libere 2 della 6h di San Paolo, con i protagonisti del FIA World Endurance Championship che hanno potuto girare sul tracciato di Interlagos per 135', recuperando il tempo perso nella sessione di questa mattina.

A proposito: dopo il botto in curva 4 che ha chiuso anzitempo le attività, Arnold Robin - estratto dolorante, ma cosciente dal relitto della sua Lexus - è stato portato in ospedale per accertamenti di routine, venendo dimesso subito senza ulteriori problematiche.

Queste invece le ha avute il team Akkodis-ASP, che non avendo un telaio di riserva per la RC F LMGT3 #78 si ritroverà costretta a correre con la sola #87 in questo evento. Troppo ingenti i danni riportati nell'incidente occorso al francese causa guasto all'impianto frenante, dunque per lui e i suoi compagni Kelvin Van Der Linde e Clemens Schmid finisce qui l'avventura brasiliana.

Tornando ai risultati della pista, dove un paio di Full Course Yellow per rimuovere detriti hanno congelato per pochi minuti la situazione, la maggior parte dei concorrenti ha sfruttato il tanto tempo a disposizione per provare i long-run, dando modo a tutti i piloti dell'equipaggio di compiere un buon numero di giri a testa.

Da questo punto di vista, le più 'sgobbone' in Classe HYPERCAR sono state le Toyota (83 e 77 giri), entrambe davanti con la GR010 Hybrid #8 ad ottenere il miglior crono in 1'25"727 grazie a Sébastien Buemi, che per soli 0"033 precede il suo collega della #7 Kamui Kobayashi.

Sulla LMH del giapponese, il rientrante Mike Conway ha completato 20 passaggi ed ora vedremo se se la sentirà di prendere parte alla gara di domenica, essendo ancora dolorante per l'infortunio che lo ha privato della 24h di Le Mans.

A seguire troviamo le due Ferrari ufficiali, con la 499P #51 che Alessandro Pier Guidi nei minuti conclusivi ha messo davanti alla #50 su cui era stato Antonio Fuoco il più rapido. Le Rosse sono vicinissime alle Nere, accusando rispettivamente 0"043 e 0"049 di ritardo.

In Top5 conclude anche la Cadillac #2 a 0"0142 dalla vetta, tenendosi alle spalle le Porsche di Jota #12 e #38, le migliori della categoria team privati, battendo per poco la Ferrari #83 di AF Corse che è ottava e a 0"404 dal leader.

La Porsche #99 di Proton Competition e la BMW #20 completano una Top10 racchiusa in 0"966, fuori dalla quale restano Peugeot #93 e Alpine #35 per un soffio, seguite dalle Porsche ufficiali del Team Penske.

La Lamborghini #63 di Iron Lynx è 16a a 1"4, due posizioni davanti alla Isotta Fraschini che accusa solo 2" di divario dal primato.

In Classe LMGT3 la pessima giornata dell'Akkodis-ASP Team è mitigata dalla leadership firmata da José Maria Lopez con la Lexus #87 in 1'35"725, battendo per 0"3 la Lamborghini #60 di Iron Lynx e per quattro decimi la Ferrari #55 di AF Corse e la Corvette #82 di TF Sport.

Quinto tempo per la Aston Martin #27 di Heart of Racing a mezzo secondo da 'Pechito', in scia alla quale abbiamo la McLaren #95 di United Autosports, la cui gemella #59 è nona.

In mezzo si piazzano la Porsche #92 di Manthey PureRxcing e la Ford Mustang #77 della Proton Competition. Indietro le BMW di WRT: la #31 è 13a, la #46 16a, dove Valentino Rossi ha chiuso con 27 giri all'attivo e a soli 2 decimi dal caposquadra, Maxime Martin.

La giornata di sabato prevede le Prove Libere 3 alle ore 15;30 italiane, con le Qualifiche e l'assalto alle Hyperpole che cominceranno alle 19;30.