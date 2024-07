WEC | San Paolo, 4a Ora: Toyota in fuga, Ferrari punta il podio

E' rimasta solamente una Toyota a fare l'andatura quando abbiamo superato i due terzi della 6h di San Paolo, quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Proprio all'inizio della terza ora si è verificato un nuovo importantissimo colpo di scena, quando la Toyota #7, in occasione della seconda sosta ai box, ha perso una marea di tempo per sostituire una centralina difettosa, scivolando nelle retrovie e lasciando il comando alla gemella #8.

Intanto alla Porsche #99 è stato domminato un Drive Through per il contatto con la Ferrari #83 avvenuto sul finire della seconda ora, ma pure la 499P ha patito la medesima sorte per un contatto in curva 1 con una BMW.

Stessa penalità comminata anche alla Lamborghini #60 e alla Corvette #82 per non aver rispettato le bandiere blu, con la Huracan di Iron Lynx che ha pure scontato 30" di Stop&Go per una collisione avvenuta con la Ferrari #55.

5" aggiunti alla sosta sono invece stati dati alla Isotta Fraschini per infrazione tecnica e alla McLaren #59 per infrazione al pit-stop.

Brutto colpo per le Iron Dames in occasione della quarta sosta: dalla Lamborghini #85 è cominciata a fuoriuscire copiosamente acqua e Michelle Gatting è scesa mestamente, mentre la Huracan rosa veniva riportata in garage.

Sul finale dell'ora si è fermata la Corvette #82 condotta da Daniel Juncadella, che in prossimità della curva 6 ha parcheggiato la sua Z06 perdendo potenza, provocando un Full Course Yellow.

Partenza Foto di: JEP / Motorsport Images

Fra le HYPERCAR continua quindi a dettare il ritmo la Toyota #8 di Ryo Hirakawa, che ha oltre mezzo minuto sulle Porsche #5 e #6, anche se quest'ultima è su una strategia differente rispetto agli altri dopo l'anticipo della prima sosta per foratura.

A 7" dalle 963 del Team Penske c'è la Ferrari #51 su cui ora è salito James Calado, che ha un buon margine sulla Porsche #38 della Jota che Oliver Rasmussen è riuscito a portare davanti all'ottima Peugeot #93, duellando a lungo con Mikkel Jensen.

Settima e senza riuscire ad avvicinarsi alla 9X8 c'è la Ferrari #50, ormai doppiata e con la Porsche #12 di Jota che comincia a farsi minacciosa alle sue spalle.

Risale in Top10 la Toyota #7, che ha passato la Lamborghini #63 di un pimpante Edoardo Mortara, che ad un certo punto aveva agguantato anche la quinta posizione.

Le Alpine sono in undicesima e quindicesima posizione, la Cadillac ha invece perso terreno dopo la terza sosta e si ritrova davanti alla Isotta Fraschini. Difficile anche la gara della Ferrari #83, 13a al momento.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Foto di: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3 ha preso il largo la Porsche #92 di Manthey PureRxcing, ora davanti alla Aston Martin #27 di Heart of Racing.

Un po' più staccate ci sono sempre le McLaren #95 e #59 della United Autosports, che in scia hanno la Lexus #87 di Akkodis-ASP, più la BMW #46 del Team WRT, su cui è appena salito per un doppio stint finale Valentino Rossi.

Settima la Corvette #81 di TF Sport che precede la Ferrari #55 di AF Corse, salita davanti alla Ford Mustang #77 di Proton Competition, mentre la Aston Martin #777 di D'Station Racing completa la Top10.

FIA WEC - 6h di San Paolo: Classifica LIVE