WEC | San Paolo, 2a Ora: duello Toyota-Porsche, Ferrari risale

E' braccio di ferro Toyota-Porsche, con Ferrari in agguato dopo le prime due ore della 6h di San Paolo.

Questo quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship è cominciato sotto un bel sole e con temperatura salita fino a 20°C, la più alta per il momento vista nel fine settimana, e alla partenza subito brividi quando Brendon Hartley ha tagliato completamente la 'S do Senna' arrivando lungo, ma poi riaccodandosi al collega Mike Conway, che è potuto fuggire via con la sua GR010 Hybrid #7.

Anche la Alpine #35 di Paul-Loup Chatin si è girata alla prima variante nel secondo passaggio, ma i primi veri problemi li hanno creati - tanto per cambiare - i piloti Bronze di LMGT3.

Un fin qui disastroso Yasser Shahin, per nulla galvanizzato dalla vittoria a Le Mans, ha mandato in testacoda la Corvette #81 di Tom Van Rompuy (TF Sport), per poi centrare sulla posteriore sinsitra la Ferrari #54 di Thomas Flohr in fondo al dritto, provocando la foratura all'alfiere di AF Corse.

Lo svizzero, fra l'altro, in precedenza era già stato tamponato, dalla Lexus #87 di Takeshi Kimura (Akkodis-ASP) nelle prime curve, e con la 296 malmessa è dovuto rientrare ai box.

Intanto Shahin, che aveva dovuto riportare la sua Porsche #91 ai box di Manthey EMA per riparare la carrozzeria e sostituire l'anteriore destra, è stato prima comminato un Drive Through e poi uno Stop&Go, segnalando pure (come se non bastasse!) una ruotata data sulla fiancata alla Ferrari #50 di Nicklas Nielsen che lo stava doppiando nel settore centrale.

Nel frattempo, dal giro 21 la Cadillac di Earl Bamber - in quel momento quarta - ha cominciato a soffrire perdendo le posizioni nei confronti delle Porsche di Will Stevens (Jota #12) e Laurens Vanthoor (Penske #6), e della Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi.

Il pugliese ha successivamente approfittato della lotta tra le due 963 per salire quarto, dato che Vanthoor e Stevens si sono toccati e la peggio l'ha avuta proprio il belga della #6 ufficiale, rientrato ai box con l'anteriore destra forata. All'inglese sono invece arrivati 30" di Stop&Go per non aver tenuto la sua linea, provocando la collisione.

La girandola delle prime soste è stata inaugurata sul finire della prima ora dalle LMGT3 (i cui doppiaggi si stanno rivelando a tratti da brividi), seguite poi dalle HYPERCAR. Qui Toyota, Porsche e Ferrari #51 hanno scelto di mantenere le stesse gomme, sulla 499P #50 sono invece state cambiate le dure di destra, lasciando le medie a sinistra (scelta iniziale adottata anche dalla gemella).

Altro colpo di scena arrivato a metà della seconda ora, quando la direzione gara ha punito con un Drive Through per infrazione al regime di Full Course Yellow la Toyota #7 e la Ferrari #51, e in LMGT3 BMW-WRT #31, Ferrari-AF Corse #55, Corvette-TF Sport #82 e Ford-Proton #88.

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen Foto di: JEP / Motorsport Images

In Classe HYPERCAR, pur avendo scontato la penalità, la Toyota #7 rimane al comando avendo in precedenza accumulato un enorme vantaggio con l'ottimo Conway sulla #8 di Hartley, che inseguiva ad una manciata di secondi.

La Porsche #5 del Team Penske si è fatta sotto al neozelandese con Frédéric Makowiecki, il quale al giro 49 era riuscito a sbarazzarsi della Ferrari #51 condotta da Antonio Giovinazzi, concedendo il bis al 70° passaggio prendendosi il secondo posto.

Intanto la 499P è quarta con circa 7" da gestire nei confronti della Cadillac è tornata quinta, ma nel mirino della Ferrari #50 che Nielsen ha messo davanti alla Porsche #38 di Jota, attuale leader della classifica privati.

In Top10 è risalita la Peugeot #93, superando un Robert Kubica in crisi di gomme con la sua 499P #83 gestita da AF Corse.

Il polacco è poi stato colpito dalla Porsche #99 di Proton Competition condotta da Julien Andlauer finendo in testacoda alla curva 7 e il francese è salito nono, con dietro la Alpine #36 di Mick Schumacher a completare i primi 10.

A ridosso di questi abbiamo la Lamborghini #63 e la Peugeot #94 (penalizzata di 10" per 'Unsafe Release' al primo pit-stop), più la BMW #15. La Isotta Fraschini sta facendo la sua onestissima gara in 16a piazza, avendo perso un po' di passo nel secondo stint dopo che era partita benissimo guadagnando 5 posizioni.

Dietro alla Tipo 6-C troviamo la Porsche #6, che essendo su una strategia diversa ora si ritrova nelle retrovie, combattendo però anche con i rivali davanti quando questa è a ridosso della sosta.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting Foto di: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3, dopo una prima fuga, Sarah Bovy è stata raggiunta e superata da Alex Malykhin, dunque ora al comando è passata la Porsche #92 di Manthey PureRxcing con dietro la Lamborghini #85 delle Iron Dames.

Più lontane le altre vetture e con la penalità inflitta alla Ferrari #55 il terzo posto è passato in mano alla BMW #46 del Team WRT (su cui ancora Valentino Rossi non è salito), che grazie a Maxime Martin si è issata sul podio superando la Aston Martin #27 di Heart of Racing e con le McLaren di United Autosports ad occupare la quinta e sesta piazza.

La Lexus #87 di Akkodis-ASP è ottava con dietro la Corvette #81 di TF Sport, la Ferrari #55 e la Ford Mustang #77 di Proton Competition.

FIA WEC - 6h di San Paolo: Classifica LIVE