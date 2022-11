WEC | Sakhir, Libere 3: le Toyota si rialzano, ok le Porsche

Carica lettore audio

Le Toyota mettono il naso avanti al termine delle Prove Libere 3 valide per la 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship 2022.

A livello assoluto e in Classe Hypercar sono le GR010 Hybrid a dettare il passo, dopo che nella giornata di giovedì erano state le Peugeot a svettare.

Negli ultimi 60' di prove prima delle Qualifiche che si terranno nella serata di Sakhir, la #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López chiude al comando in 1'48"384 davanti alla gemella #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa per 0"364.

Stavolta le Peugeot accusano oltre il secondo di divario dalle rivali giapponesi, terminando al terzo e quarto posto rispettivamente con la 9X8 LMH #94 affidata a Duval/Menezes/Müller davanti alla #93 del trio Di Resta/Jensen/Vergne.

Quinta a quasi 2" dal vertice si piazza la Alpine A480-Gibson LMP1 #36 guidata da Negrão/Lapierre/Vaxivière.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2, dopo il dominio delle prime due sessioni, la Oreca 07-Gibson #83 di AF Corse condotta da Perrodo/Nielsen/Rovera si deve accontentare del terzo posto del lotto, ma svettando comunque nella sottocategoria PRO/AM.

Davanti alla vettura del team tricolore ci sono la #31 di WRT (Frijns/Gelael/Rast) - la più veloce in 1'51"792 - e la #22 di United Autosports USA (Albuquerque/Hanson/Owen), mentre le Oreca #38 di Jota (Da Costa/Stevens/Gonzalez), #10 di Vector Sport (Bourdais/Cullen/Van Der Zande) completano la Top5 con distacchi risicatissimi contenuti nei 0"2.

Un pelo più distante dalle 07 sopracitate troviamo la #9 della Prema (Kubica/Colombo/Delétraz), con dietro la la #44 di ARC Bratislava (Konôpka/Beche/Bradley) che sigla il secondo tempo in PRO/AM.

La Top10 di categoria annovera pure la #28 di Jota (Rasmussen/Jones/Aberdein), la #41 del RealTeam by WRT (Nato/Andrade/Habsburg) e la #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau) che è terza PRO/AM.

Completano la classifica la #23 della United Autosports USA (Lynn/Jarvis/Pierson), la quale ha sostato per alcuni momenti ai box per interventi dei meccanici, la #1 del Richard Mille Racing Team (Milesi/Chatin/Wadoux), la #45 di Algarve Pro Racing che con Thomas/Allen/Binder è quarta PRO/AM, e infine la #34 di Inter Europol Competition (Gutiérrez/Smiechowski/Brundle).

#52 AF Corse, Ferrari 488 GTE EVO: Antonio Fuoco Photo by: Ferrari

Tutto invariato come valori in Classe LMGTE PRO, dove il passo è sempre dettato dalla Porsche. Stavolta è la 911 RSR-19 #91 preparata dalla Manthey per Lietz/Bruni a siglare l'1'57"089 che la tiene davanti alle Ferrari.

Conclude seconda la 488 di AF Corse #51 dei Campioni in carica Pier Guidi/Calado, incappata anche in un danno al cerchio posteriore sinistro dopo un contatto con la Porsche AM di Fred Poordad a 10' dalla fine, con un ritardo di un paio di decimi, mentre oltre mezzo secondo lo beccano Molina/Fuoco con la #52.

Più lontana la Porsche #92 di Estre/Christensen, seguita dal fanalino di coda Chevrolet Corvette, dato che la C8.R #64 preparata da Pratt&Miller per Milner/Tandy resta quinta con un distacco quasi di 3".

La sinfonia Porsche è sempre d'attualità anche in LMGTE AM: si conferma più rapida del gruppo la #46 del Team Project 1 con Cairoli/Pedersen/Leutwiler che girano in 2'00"079, inseguite dalla Ferrari #54 di AF Corse (Cassidy/Flohr/Castellacci).

Alle spalle della 488 troviamo le Porsche di Dempsey-Proton Racing nelle mani di Priaulx/Ried/Tincknell (#77) e #56 del Team Project 1-Inception Racing (Barnicoat/Hyett/Jeannette), con la Aston Martin #33 di TF Sport (Keating/Sørensen/Chaves) in Top5 e stavolta migliore delle Vantage.

Migliorano le Iron Dames Frey/Gatting/Bovy dopo un giovedì difficile, piazzando la Ferrari #85 sesta a quasi 1" dalla vetta, mettendosi alle spalle la Porsche #86 di GR Racing (Pera/Barker/Wainwright) e la Ferrari #21 di AF Corse (Mann/Vilander/Ulrich).

Top10 completata dalla Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport (Fujii/Hoshino/Fagg) e dalla Ferrari #71 di Spirit Of Race (Dezoteux/Ragues/Aubry), tenendosi dietro la Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing (Lindsey/Poordad/Heylen), la Ferrari #60 della Iron Lynx (Schiavoni/Cressoni/Fisichella) e la Aston Martin #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Pittard/Thiim).

Alle ore 14;50 si svolgeranno le Qualifiche, come sempre suddivise in due gruppi coi primi 10' riservati alle LMGTE PRO e AM, per poi concludere con le LMP2 e Hypercar.

FIA WEC - 8h del Bahrain: Prove Libere 3