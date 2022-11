WEC | Sakhir, Libere 2: Peugeot e Porsche ancora al vertice

Carica lettore audio

Scende la sera a Sakhir, dove i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno portato a termine anche i 90' delle Prove Libere 2, che vedono sempre in testa Peugeot e Porsche.

Dopo aver firmato la doppietta nella sessione del mattino, anche in quella serale la 9X8 LMH #93 del trio Di Resta/Jensen/Vergne è la più rapida a livello assoluto e della Classe Hypercar.

Il prototipo francese ottiene l'1'49"613 che gli consente di precedere di un soffio i duellanti per il titolo iridato.

Al secondo posto, staccata di appena 0"045, c'è la Toyota GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, che a ruota è seguita dalla Alpine A480-Gibson LMP1 #36 guidata da Negrão/Lapierre/Vaxivière; ricordiamo che i due equipaggi sono a pari punti in classifica piloti e sabato saranno scintille per il Mondiale.

Quarto posto invece per la Toyota #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López che accusano un distacco di 0"160, mentre la seconda Peugeot griffata del #94 e affidata a Duval/Menezes/Müller è a 2"5 dalla gemella.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Toyota Racing

In Top6 assoluta si conferma al vertice la Oreca 07-Gibson #83 di AF Corse con Perrodo/Nielsen/Rovera a piazzare l'1'51"787 che è il crono di riferimento per le LMP2 e mantiene al comando della sottocategoria PRO/AM il trio del team piacentino.

Buona risalita al secondo posto del gruppo per la #22 di United Autosports USA (Albuquerque/Hanson/Owen) con un margine di un paio di decimi dalla vetta e avendo in scia la #31 di WRT (Frijns/Gelael/Rast) e la #23 della United Autosports USA (Lynn/Jarvis/Pierson).

Ancora in Top5 di categoria la #34 di Inter Europol Competition (Gutiérrez/Smiechowski/Brundle), che batte la #28 di Jota (Rasmussen/Jones/Aberdein) e la #1 del Richard Mille Racing Team (Milesi/Chatin/Wadoux).

Completano i primi dieci con distacchi contenuti nel secondo la #9 della Prema (Kubica/Colombo/Delétraz), la #41 del RealTeam by WRT (Nato/Andrade/Habsburg) e la #45 di Algarve Pro Racing che con Thomas/Allen/Binder è seconda PRO/AM.

A chiudere la classifica LMP2 ci pensano le Oreca #38 di Jota (Da Costa/Stevens/Gonzalez), #10 di Vector Sport (Bourdais/Cullen/Van Der Zande), poi le altre due PRO/AM che mancavano all'appello, ossia la #44 di ARC Bratislava (Konôpka/Beche/Bradley) e la #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau).

In LMGTE PRO posizioni simili alla sessione del mattino, con la Porsche 911 RSR-19 #92 preparata dalla Manthey per Estre/Christensen che ferma il cronometro sull'1'57"192, confermandosi leader.

Seppure sempre in seconda e terza posizione, stavolta le Ferrari 488 di AF Corse inseguono a maggior distanza perché la #51 dei Campioni in carica Pier Guidi/Calado si trova a 0"8 in piazza d'onore, mentre la #52 di Molina/Fuoco è a 1"199.

Quarta c'è sempre la Porsche #91 di Bruni/Lietz, la Chevrolet Corvette C8.R #64 preparata da Pratt&Miller per Milner/Tandy resta quinta con un distacco di oltre 1"6.

Anche in LMGTE AM c'è sempre una Porsche davanti a tutti: stavolta è la #46 del Team Project 1 che con Cairoli/Pedersen/Leutwiler gira in 1'59"717, per una manciata di decimi meglio di quelle della Dempsey-Proton Racing nelle mani di Priaulx/Ried/Tincknell (#77) e Lindsey/Poordad/Heylen (#88).

Top5 per le Ferrari di AF Corse guidate da Cassidy/Flohr/Castellacci (#54) e Mann/Vilander/Ulrich (#21), rispettivamente a mezzo secondo e ad 1"047 dal primato, con dietro la #60 della Iron Lynx (Schiavoni/Cressoni/Fisichella).

La migliore delle Aston Martin è nuovamente la Vantage #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Pittard/Thiim), sesta con dietro la #33 di TF Sport (Keating/Sørensen/Chaves).

Chiudono la Top10 le Porsche #86 di GR Racing (Pera/Barker/Wainwright) e #56 del Team Project 1-Inception Racing (Barnicoat/Hyett/Jeannette), la quale aveva ottenuto il primo posto nelle Libere 1.

Solo undicesima la Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport (Fujii/Hoshino/Fagg), sembrano più in difficoltà le Ferrari #71 di Spirit Of Race (Dezoteux/Ragues/Aubry) e #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy che con distacchi più pesanti vanno a chiudere la classifica.

La giornata di venerdì prevede i 60' di Prove Libere 3 alle ore 9;00 italiane, mentre le Qualifiche - come sempre suddivise in LMGTE e LMP2+Hypercar - partiranno alle ore 14;50.

In grassetto il nome del pilota autore del miglior tempo dell'equipaggio.

FIA WEC - 8h del Bahrain: Prove Libere 2