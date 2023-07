WEC | Safety Car: una lotteria che a team e piloti non piace

Richard Dean, capo del team United Autosports, ha affermato che la regola che prevede la chiusura dei box quando il direttore di gara fa scattare un Full Course Yellow o una Safety Car assomiglia più ad una lotteria e che alcuni team possono trarne un enorme vantaggio mentre altri ci rimettono.

L'articolo 14.6.5 del regolamento sportivo del WEC stabilisce che l'ingresso ai box viene chiuso nei primi tre giri di una procedura di safety car, con le vetture autorizzate solo a effettuare un pit-stop di emergenza per cinque secondi di carburante e/o per sostituire una o più gomme eventualmente danneggiate. Dopo tre giri in regime di safety car non si applicano restrizioni.

Analogamente, l'articolo 14.5.2 stabilisce che l'ingresso ai box è chiuso quando viene annunciata la FCY, con le stesse eccezioni.

Due periodi di safety car a Monza hanno giocato un ruolo fondamentale nel determinare le gare LMP2 e GTE Am, vinte rispettivamente da Jota Sport e Dempsey-Proton Racing.

La Oreca-07 Gibson #23 di United Autosports, guidata da Giedo van der Garde, Oliver Jarvis e Josh Pierson, ha condotto per 111 dei 193 giri previsti, ma è rimasta indietro rispetto alla Jota, che ha effettuato il pit-stop poco prima della terza safety car della gara, intervenuta per rimuovere la Porsche di Proton bloccata, mentre invece altri hanno dovuto aspettare.

Dean ha dichiarato a Motorsport.com: "Odio l'attuale FCY e i box chiusi, perché se sei in una posizione in pista e pensi che ci sarà un FCY e puoi scommettere e rientrare prima che venga chiamato, allora hanno un enorme vantaggio. Ostacola tutti gli altri e ogni volta che succede è come una lotteria".

"La vettura #23 ha perso la gara lì, abbiamo perso circa 50" per questo motivo. Non mi piace questa storia".

Il leader del campionato LMP2 Louis Deletraz, che ha concluso terzo per WRT dopo aver superato Jarvis all'ultimo giro, ha invitato gli organizzatori a prendere in considerazione una revisione delle regole.

La Oreca #41 che condivideva con Robert Kubica e Rui Andrade ha dovuto effettuare una sosta di emergenza sotto la terza safety car prima di rientrare ai box poco dopo, ma la vettura gemella #31 ne aveva beneficiato ed era in lizza per la vittoria fino al ritiro per un problema al motore nell'ultima ora.

"Oggi è stata probabilmente, in termini di fortuna, la peggiore gara della mia carriera", ha detto Deletraz, la cui vettura è stata anche attardata durante la prima sosta di Andrade a causa del traffico nella pitlane.

"Credo che le regole debbano essere riviste, perché le ultime due gare del WEC sono state decise dalla fortuna di chi ha azzeccato o meno le safety car. Non credo che la concorrenza voglia questo. La macchina era velocissima, avremmo dovuto lottare per la vittoria".

Il rivale diretto di WRT, Inter Europol Competition, ha chiuso al quinto posto, con Fabio Scherer altrettanto scontento dopo che anche lui ha effettuato un pit-stop di emergenza.

"Il livello della LMP2 è così alto che ogni gara si decide nelle ultime ore, ma qui sono state determinate dalla safety car o dal FCY, non dalla prestazione", ha detto lo svizzero, che ha ammesso che la sua squadra è stata fortunata a ottenere il suo primo podio a Spa in aprile.

"Non ho la soluzione, ma deve saltare fuori perché non può essere che si decida sempre così. Di sicuro non è una buona cosa. Non capisco perché, quando si mette la safety car, non si aprono i box, tutti possono fare un pit-stop, mantenere la loro posizione e poi tornare a correre".

Nella classe GTE Am, l'equipaggio tutto al femminile delle Iron Dames ha perso due volte il primato a causa delle safety car. L'autrice della Pole, Sarah Bovy ha dovuto effettuare una sosta di emergenza durante la seconda interruzione (necessaria per recuperare la Oreca di Vector Sport a Lesmo 2), prima che Rahel Frey perdesse terreno non rientrando ai box prima della terza safety car.

In questo modo le Dames sono state scavalcate dal trio Porsche che alla fine è salito sul podio, mentre la vettura #85 ha concluso al quinto posto.

Alla domanda se le regole l'avessero frustrata, la Frey ha risposto a Motorsport.com: "Oggi sì, molto. Oggi credo che il punto chiave fosse anticipare. Tutte le vetture che lo hanno fatto hanno guadagnato. Dobbiamo analizzare questo aspetto, tenerlo presente e fare un lavoro migliore a Fuji e in Bahrain".