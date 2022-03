WEC | Rovera pronto all'esordio LMP2: "Il team sa cosa fare"

Carica lettore audio

Scatta la seconda stagione nel FIA WEC per Alessio Rovera, pronto al primo round venerdì 18 marzo alla 1000 Miglia di Sebring, in equipaggio con François Perrodo e Nicklas Nielsen sulla Oreca 07 di classe LMP2 gestita da AF Corse.

Diventato pilota ufficiale Ferrari in novembre, lo scorso anno il 26enne pilota varesino ha vinto la 24 Ore di Le Mans e si è laureato campione del mondo GTE Am al volante della Ferrari 488 GTE, sempre con il team italiano, il driver francese e il giovane danese, suoi compagni di squadra anche nel 2021.

Per il 2022 la formazione è rimasta la stessa, ma con il salto di categoria ora Rovera si lancia verso nuovi e impegnativi traguardi per la prima volta in carriera al volante di un prototipo.

“Torniamo nel Mondiale Endurance per un’altra grande sfida. Affrontiamo la partenza con alcune incognite perché per piloti e team l’auto è nuova e anche in generale sarà un po’ tutto nuovo rispetto al 2021 - afferma Rovera - Siamo però una squadra coesa, che sa come raggiungere i propri obiettivi e mi aspetto un miglioramento delle performance nel corso della stagione".

"In più, come lo siamo stati in GT, siamo forti a livello strategico, fattore che sarà fondamentale anche per ottenere risultati in classe Pro-Am fin da Sebring, tracciato ‘old style’ da ben interpretare e davvero unico, tra cambi di fondo e sconnessioni".

"Sto fremendo in vista della 1000 Miglia perché è il momento di avviare il programma ‘vero’ della stagione. Stavolta non guiderò una Ferrari, ma far parte della famiglia del Cavallino è un’ulteriore motivazione per dare il meglio in pista e fuori”.

Anteprima del 2022, lo scorso weekend Rovera ha partecipato al Prologo del WEC in due giornate di test disputate proprio sui 6019 metri dello storico circuito della Florida.

“Mi sento pronto. Dovremo massimizzare il lavoro fin dalle prove libere, ma già nel Prologo abbiamo fatto un passo in avanti rispetto ai test privati, grazie soprattutto ad alcune modifiche apportate all’anteriore. Mi sto adattando sempre più e tutta la squadra sta proseguendo il lavoro di affinamento tecnico e di guida”.

Sulla Oreca #83, telaio monoscocca in fibra di carbonio motorizzato con un V8 Gibson di 4,2 litri da 600 cavalli per un peso minimo di 950 chili, Rovera, Perrodo e Nielsen concorreranno nella classe LMP2 Pro-Am e si schiereranno al via in tutti i sei round del calendario iridato.

Al primo “ciak” a Sebring seguiranno la 6 Ore di Spa, la 24 Ore di Le Mans, la 6 Ore di Monza, la 6 Ore del Fuji e la 8 Ore del Bahrain. Il collaudato trio e la sportscar preparata da AF Corse saranno al via anche nel programma parallelo pianificato nell’European Le Mans Series 2022, con start a Le Castellet in aprile e due appuntamenti italiani a Imola e ancora a Monza.

La 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA WEC 2022, sarà visibile in diretta su Motorsport.tv