WEC | Rovera, esordio-sogno: "Mi fido di AF, andiamo già forte"

"E' stato un debutto da sogno". Comincia così la nostra chiacchierata con Alessio Rovera, che ha esordito in Classe LMP2 del FIA World Endurance Championship conquistando la vittoria in Pro/Am alla 1000 Miglia di Sebring.

Poche parole che racchiudono tutte le emozioni di questo ragazzo che sta bruciando le tappe con una facilità e una serenità da vero Campione, quale in effetti è avendo vinto il titolo in LMGTE AM nel 2021 dopo essersi portato a casa la 24h di Le Mans al primo tentativo della sua vita nell'agosto scorso.

E proprio l'iride conseguito assieme a François Perrodo gli ha garantito il passaggio a pilota ufficiale Ferrari GT e l'approdo in LMP2 con il francese, che lo ha voluto fortemente assieme al team AF Corse e a Nicklas Nielsen a bordo della Oreca 07-Gibson #83.

Motorsport.com ha quindi raggiunto il varesino per parlare di questa nuova sfida che sta affrontando con la solita grinta e concentrazione, come lo abbiamo visto fare fin dai tempi dei successi nel Campionato Italiano Gran Turismo.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: AG Photo

Chi ben comincia è già a metà dell'opera, si dice. Sei contento di come è partita la stagione?

"E' stato un debutto da sogno per noi, macchina nuova per team e piloti, tante cose da imparare in poco tempo perché anche se abbiamo svolto alcuni test in inverno, ci sono squadre che corrono con la Oreca LMP2 da parecchi anni e quindi sono già a posto. Però ci siamo fatti trovare pronti, l'auto era eccezionale".

Pole Position in Qualifica e vittoria in Pro/Am lottando con le migliori LMP2. Meglio di così...

"Eh sì! Nicklas ha fatto una Qualifica grandissima e in gara abbiamo dimostrato che il passo era veramente veloce. François è stato costantemente il più veloce dei concorrenti Bronze ed io nei miei turni durante la 1000 Miglia sono riuscito ad andare molto forte. Non si poteva sperare di meglio, sì. Ma va anche detto che tutto il team ha fatto un grandissimo lavoro, i meccanici sono stati impeccabili nel darci una vettura perfetta. Ci siamo fatti trovare pronti alla grande e la coesione nel gruppo ha fatto la differenza".

Tanto per cambiare, hai corso su una pista nuova che mai avevi visto. Raccontaci Sebring.

"E' fantastica, molto 'vecchio stile' con pochissime vie di fuga, piena di sconnessioni. Bisogna cercare di essere molto puliti nella guida e tenere le stesse traiettorie. Sbagliarle anche solo di 20cm potrebbe compromettere tutta la percorrenza di curva. Mi è piaciuta moltissimo e mi ha esaltato, è una pista che ti permette di fare la differenza, proprio per le sue caratteristiche".

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

Il team di uomini della AF Corse è lo stesso che vi seguiva l'anno scorso?

"La maggior parte dei meccanici sì, poi naturalmente ne sono stati sommati altri che hanno più esperienza con le LMP2, come ad esempio il capo macchina. Gli ingegneri sono gli stessi, ne abbiamo aggiunto uno che segue dati e telemetrie, molto bravo e preparato, che si è integrato benissimo con il resto della squadra".

Squadra che vince non si cambia, è il detto che spesso si sente quando arrivano certe affermazioni...

"L'obiettivo di Perrodo era quello di mantenere le persone che avevano lavorato con lui nei due anni appena trascorsi, chiaramente adattandosi alla nuova categoria".

Quanto vi ha aiutato tutto ciò a presentarvi pronti alla prima uscita in questa nuova Classe?

"Moltissimo: il fatto di avere una squadra che già conosci, come dinamiche e quant'altro, sicuramente aiuta. Penso che sia stato un po' più difficile per i meccanici più che per gli ingegneri, almeno nell'imparare a conoscere la macchina. E' una mia sensazione, però bisogna anche dire che i pit-stop sono stati perfetti, cosa non da poco se consideriamo che ci sono gomme di dimensioni diverse e nuove pistole per smontarle. I ragazzi si sono adattati bene e hanno svolto i loro compiti anche con tempi molto rapidi. Direi che la macchina è stata presa in mano bene dal team".

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

Passiamo alla macchina: come ti sei trovato con la Oreca?

"E' bellissima da guidare, ha tanto carico aerodinamico e sinceramente pensavo fosse un po' più 'fisica', con tutte queste accelerazioni laterali nei curvoni veloci. In realtà mi ci sono adattato molto in fretta, come stile di guida è un po' più aggressivo rispetto alle GT proprio per le velocità in curva più elevate e le frenate più brusche".

Il fatto di essere stato un formulista in passato, salire su una LMP2 ha risvegliato certe doti?

"Per certi aspetti sì! Lo stile di guida è abbastanza simile nei curvoni veloci, poi ovviamente nei tratti lenti è tutto diverso, anche perché penso che ci sia più aderenza su una GT dotata di gomme 'Confidenziali' pittosto che con le Goodyear delle LMP2 che sono di mescola dura. Nel veloce il mio passato sulle monoposto devo dire che mi ha dato una mano e non ho avuto grossissimi problemi a riabituarmi. Anzi, con queste macchine vai più forte delle Formula 4, quindi sono esaltanti da guidare".

Come si affina una LMP2?

"C'è da dire che è una macchina abbastanza standard, soprattutto nelle varie impostazioni elettroniche. Mentre con la Ferrari GTE queste cose avevano un maggior campo d'azione, qui invece non è che ci si possa muovere più di tanto".

Quindi è una vettura che garantisce maggiormente al pilota di fare la differenza ed esaltarsi?

"Sì, sia a livello tecnico che pratico. Ti permette di spingere di più rispetto ad una GT. Non dico che sia più facile perché sono cose diverse, ma su una LMP2 il limite dell'auto è più elevato e quindi devi essere tu capace a raggiungerlo".

C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare nel confronto con i nuovi avversari LMP2?

"A livello di tempi sul giro devo dire io e Nielsen eravamo già competitivi. François il suo l'ha fatto benissimo. Direi che possiamo crescere nella gestione del traffico e dei sorpassi, cose che a piloti più esperti come Di Resta o Albuquerque riescono meglio. A livello di guida penso che invece ci siamo, quindi direi che per la gara sono queste le cose da sistemare".

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: Alessio Rovera Photo by: AG Photo

Con le gomme e il nuovo biocarburante come vi siete trovati?

"Con le gomme bene, abbiamo trovato un assetto che ci permette di essere piuttosto 'gentili' su di esse. Hanno una mescola particolare dato che c'è un picco iniziale, poi perdono prestazioni, ma da lì in avanti sono costanti per i due stint da fare. Sulla benzina non c'è molto da dire, teoricamente doveva farci perdere alcuni CV di potenza, ma onestamente non ho avvertito differenze".

In LMP2 siete tutte armati di Oreca: a livello di dati il Costruttore come vi supporta?

"Non abbiamo scambi di dati con altre squadre, in GTE gli ingegneri di Michelotto ci seguivano passo per passo, mentre qui sei un po' più abbandonato a te stesso. Gli ingegneri delle squadre cercano di adattare ogni cosa alle necessità di team e piloti".

Quanti test avete fatto prima di iniziare la stagione?

"Abbiamo avuto la macchina a novembre 2021, siamo stati a Portimao, Barcellona e Aragon, quindi tutto sommato neanche tantissimo tempo in pista".

E' una cosa che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni...

"Sono molto fiducioso, così come anche i miei compagni di squadra. Per le prossime gare vedremo, il fatto di aver corso su una pista così particolare come Sebring ha un po' rimescolato le carte e forse ci ha dato una mano. Ma ora ci aspettano tracciati che gli altri team conoscono molto bene e su cui hanno già svolto test e corse. Noi avremo da lavorare ancora un po' sugli assetti, però penso che non avremo problemi ad andare forte anche nelle prossime uscite".

Al di là di Sebring, che come hai detto tu era una pista particolare, pensi che nei prossimi eventi potrete ancora giocarvela in Qualifica e gara contro i migliori delle LMP2 e non solo fra i Pro/Am?

"Mi fido molto della squadra e sono convinto che potremo trovare le soluzioni migliori per ogni situazione coi nostri ingegneri. A Sebring tutti si potevano inventare qualcosa, azzeccandolo o meno. La prossima uscita sarà in ELMS al Paul Ricard, pista più tradizionale e piatta, quindi i team che conoscono meglio l'auto potrebbero avere un vantaggio in partenza. Faremo dei test ad inizio settimana, poi partirà il weekend di gara, per cui penso che arriveremo preparati e senza problemi".