WEC | Rossi felice della LMP2: "Molto impegnativa e divertente"

Durante i Rookie Test del FIA World Endurance Championship andati in scena domenica scorsa in Bahrain, Valentino Rossi ha avuto modo di provare la Oreca LMP2 per la prima volta.

Sul tracciato di Sakhir il 'Dottore' era già arrivato per godersi la 8h che ha concluso la stagione 2023 sabato e il giorno successivo si è seduto sulla 07-Gibson del Team WRT fresca di titolo conquistato da Robert Kubica, Rui Andrade e Louis Delétraz nella seconda categoria dei prototipi.

Rossi ha condiviso il volante con il suo compagno di squadra Charles Weerts dell'auto sulla quale ha applicato subito l'immancabile #46 sulla fiancata, mettendo insieme 38 giri al mattino con un crono di 1'55"728 e migliorandosi al pomeriggio in 1'55"118 completando 67 tornate. Ricordiamo che Clement Novalak, sulla Oreca di Inter Europol Competition,ha svettato in 1'54"283.

Photo by: JEP / Motorsport Images #46 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Valentino Rossi

"L'auto è bella, molto divertente e velocissima, anche se me l'aspettavo diversa. Da guidare è davvero impegnativa, molto tecnica, specialmente nelle frenate", spiega il pilota di Tavullia sceso dalla LMP2.

"Bisogna sempre staccare in modo pulito perché se provi a farlo al limite arrivi sempre al bloccaggio sia dell'anteriore che del posteriore, non avendo l'ABS".

"Rispetto alle GT3, che ce l'hanno, cambia tutto , così come il peso e l'aerodinamica, ma proprio per questo è anche molto più veloce e con maggior aderenza, quindi si può spingere tanto di più. Tutto ciò è molto divertente".