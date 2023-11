WEC | Rookie Test: Ferrari e Porsche davanti, Rossi gira tanto

La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship può andare definitivamente in archivio con i Rookie Test svolti quest'oggi in Bahrain.

All'indomani della 8h che ha Sakhir ha incoronato i Campioni di Toyota e Team WRT tra i piloti, alcune squadre hanno potuto girare per cinque ore (due al mattino e tre al pomeriggio), con Robert Shwartzman e Lilou Wadoux a dividersi il volante della Ferrari 499P, mentre Valentino Rossi ha esordito sulla Oreca LMP2 di WRT.

Photo by: JEP / Motorsport Images #38 Hertz Team JOTA Porsche 963: Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

SESSIONE 1: vola la Porsche-Jota

I piloti sono scesi in pista già di mattino presto per cominciare i rispettivi lavori nell'arco di 120' a disposizione e tra le Hypercar il miglior crono lo ha stabilito Will Stevens con la Porsche di Jota in 1'48"625 in cinque tornate, per poi lasciare spazio a Norman Nato, autore di un 1'50"870 alla prima uscita con una LMDh.

Seconda a 0"819 c'è la Cadillac che Alex Lynn ha condotto inizialmente ottenendo il tempo di riferimento della V-Series.R, lasciando successivamente spazio a Nicolas Varrone (1'50"048 il suo miglior crono).

Alessandro Pier Guidi ha invece preparato la Ferrari per Shwartzman e la Wadoux. Il piemontese è stato chiaramente il più rapido del trio in 1'49"560, seguito dal russo in 1'51"479 e poi dalla francesina che in 11 giri ha realizzato un 1'56"056 come miglior passaggio.

Quarta ad 1" dalla vetta la Porsche 963 di Proton Competition su cui hanno corso René Binder (1'49"704, il più rapido) e Julien Andlauer (1'52"339), mentre la ufficiale del Team Penske è sesta a +1"8 grazie all'1'50"464 di Laurens Vanthoor, che poi ha ceduto il volante a Thomas Preining; il Campione DTM è stato bravo e il suo tempo è di 1'51"615 in 26 passaggi.



Le Peugeot concludono al quinto e settimo posto con Mikkel Jensen in Top5 a +1"4 dal leader, mentre Stoffel Vandoorne ha affiancato il giovane Malthe Jakobsen.

Infine grande lavoro in casa Toyota dove la GR010 è per quattro piloti. L'ufficiale José Maria Lopez sta seguendo il giovane Josh Pierson (1'52"047 in 11 giri) e il duo della Lexus formato da Jack Hawksworth (1'54"255) e Ben Barnicoat (1'51"728), quest'ultimo il più veloce del gruppetto.

Infine Job Van Uitert ha provato la Vanwall terminando a +4"5 dalla vetta.

Photo by: Shameem Fahath #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Valentino Rossi

In Classe LMP2 il riferimento lo firma Clement Novalak sulla Oreca di Inter Europol Competition in 1'54"283, tenendosi dietro a 0"685 Charles Weerts con la WRT #41.

Rossi ha invece messo assieme 38 giri concludendo terzo a +1"445 migliorando di una manciata di secondi il suo crono personale dalla prima uscita e battendo la United Autosports di Oliver Jarvis, che si divide il compito con Daniel Schneider.

Chiude l'elenco la Prema condotta da Mikkel Pedersen a +6"5; con lui ci sono pure PJ Hyett ed Harry Tincknell.

In Classe LMGTE AM è di Lorenzo Patrese il miglior tempo al volante della Ferrari di AF Corse griffata Richard Mille, con la quale viaggia in 1'59"024.

A 0"4 dal figlio d'arte troviamo Nicky Catsburg sulla Corvette, con l'olandese che ha poi dato il sedile ad Antoine Doquin (2'02"179) e Timur Boguslavskiy (2'02"937).

Nicola Marinangeli piazza terza la Ferrari #54 di AF Corse ad 1"2 da Patrese, seguito da Christophe Ulrich (+2"4) con la 488 #21 che già conosce, avendola guidata in passato nel WEC.

Photo by: JEP / Motorsport Images

SESSIONE 2: spunta Shwartzman con la 499P

Le tre ore del pomeriggio hanno invece visto Shwartzman spuntarla nel finale tra le Hypercar in 1'48"559, diventando quindi il più veloce di giornata abbassando il riferimento di Stevens ottenuto al mattino, mentre la sua compagna Wadoux si è migliorata parecchio arrivando ad 1'49"488.

La Porsche-Jota rimane comunque dietro alla Rossa con Nato al volante, attardato di 0"571, seguito dalla 963 di Proton con sopra Binder, ad 1"749 dalla vetta.

Si piazza quarto Preining con la Porsche ufficiale, abbassando il proprio limite e arrivando a 2" dal tempo di Shwartzman mettendo insieme 56 tornate.

Alle spalle del Campione DTM abbiamo la Toyota condivisa stavolta da Hawksworth e Barnicoat, solamente. Il primo ha realizzato un 1'52"600, il secondo è risultato più rapido in 1'52"134.

In casa Peugeot è Vandoorne a mettere sesta la 9X8 con 2"4 di distacco dalla vetta, mentre Jakobsen conclude ottavo a 3". Fra loro si piazza la Cadillac di Simpson.

Sempre ultimo Van Uitert con la Vanwall, migliorando i propri tempi e concludendo a +3"1 dal primato.

Photo by: Shameem Fahath #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Valentino Rossi

In Classe LMP2 si è divertito Weerts con la Oreca di WRT a svettare in 1'54"302, ma senza battere il precedente riferimento della categoria firmato da Novalak al mattino, il quale è secondo al volante della Inter Europol Competition #34.

Weerts ha condiviso il volante della 07-Gibson con Valentino Rossi, che ha applicato il suo immancabile #46 sulla fiancata e ottenuto un 1'55"118 come miglior passaggio prima di cedere il sedile al collega belga.

Tincknell ha messo al terzo posto la Prema (+1"2), seguito ad un paio di decimi da Jarvis con la United Autosports, mentre la seconda Oreca di WRT è rimasta ai box.

Tra le LMGTE AM è nuovamente Patrese ad avere la meglio di tutti con la Ferrari #83, girando in 1'58"261 e migliorando di quasi 8 decimi il proprio tempo del mattino.

Ad 1"8 da lui c'è Marinangeli con la Ferrari #54, in linea con le prestazioni precedenti, seguito dalla Corvette di Doquin (+2"7), mentre Ulrich conclude quarto sulla Ferrari #23 e anzitempo a causa di un'uscita alla curva 7 che ha pure causato per alcuni minuti la bandiera rossa a poco meno di un'ora dalla fine.

