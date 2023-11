WEC | Rookie Test: ecco l'elenco completo di chi gira in Bahrain

Saranno 18 le vetture in azione domenica 5 novembre sul tracciato del Bahrain per i Rookie Test del FIA World Endurance Championship.

La stagione 2023 si concluderà oggi con la 8h prevista a Sakhir a partire dalle ore 12;00 italiane e da domani alcuni team e Costruttori resteranno in Medio Oriente per fare provare le rispettive vetture ad alcuni concorrenti, più o meno giovani.

9 sono le Hypercar che vedremo nel deserto, cominciando con la Ferrari 499P guidata da Robert Shwartzman e Lilou Wadoux, piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT, ai quali i vertici di Maranello daranno modo di provare il prototipo vincitore di Le Mans.

Grande attività invece in casa Toyota, dato che la GR010 Hybrid verrà condivisa da Joshua Pierson, premiato da FIA e ACO con la prova della LMH Campione, più Jack Hawksworth e Ben Barnicoat, portacolori di Lexus nell'IMSA e pronti a passare al Mondiale dal prossimo anno. Il trio verrà seguito dall'esperto ufficiale José Maria Lopez.

Photo by: Shameem Fahath #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

La Vanwall ha Job Van Uitert sulla Vandervell 680 LMH, coadiuvato da Esteban Guerrieri, mentre in casa Cadillac verrà premiato Nico Varrone per il titolo conseguito in LMGTE AM sulla Corvette facendolo salire sulla V-Series.R assieme al giovane Kyffin Simpson.

Giornata di riconoscimenti anche in Porsche, con il Campione DTM Thomas Preining che guiderà la 963 del Team Penske assieme a Laurens Vanthoor, e il duo Norman Nato-Robert Kubica a prendere il volante della privata di Jota, quest'ultimo tra i candidati al sedile della vettura assieme a Sebastian Vettel e Jenson Button.

Nella lista appariva anche Pietro Fittipaldi, ma il brasiliano tornerà a casa dato che il prossimo anno correrà in IndyCar, quindi niente prova del prototipo di Weissach.

La Proton Competition farà invece provare la sua LMDh tedesca a René Binder e Julien Andlauer.

Infine la Peugeot girerà con due 9X8, unica della categoria ad avere un paio di mezzi. Stoffel Vandoorne si dividerà su entrambi, dandosi il cambio con Mikkel Jensen e Malthe Jacobsen.

Passando alla Classe LMP2, fra le cinque Oreca occhi puntati ovviamente sulla #41 del Team WRT per Valentino Rossi; il capo Vincent Vosse aveva promesso al 'Dottore' una prova della 07-Gibson già all'inizio del rapporto tra lui e la squadra belga l'anno scorso nel GT World Challenge, dunque ecco l'occasione finale per cimentarsi a bordo di un prototipo.

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi

WRT che porterà anche l'altro suo pilota del GTWC, Charles Weerts, a bordo della #31, in attesa di scoprire se l'invitato del WEC Varrone sarà destinato a questo mezzo, oppure salirà sulla Jota #28 dove al momento non ci sono piloti indicati proprio perché tra quest'ultima e la WRT #41 è ancora in gioco il titolo.

Inter Europol Competition avrà a bordo Clement Novalak, United Autosports Daniel Schneider e la Prema il trio formato da PJ Hyett, Harry Tincknell e Paul-Loup Chatin.

Delle quattro GTE presenti a Sakhir, tre sono Ferrari di AF Corse: sulla #21 si rivede Christoph Ulrich, pilota Bronze svizzero che ha già fatto esperienze in LMGTE AM in passato, mentre i nostri Nicola Marinangeli e Lorenzo Patrese proveranno per la prima volta la 488 GTE Evo.

Antoine Doquin si è guadagnato l'invito di FIA WEC e ACO per sedersi sulla Corvette Campione di categoria, seguito dall'ufficiale Nicky Catbsurg. A loro si aggiunge Timur Boguslavskiy, che ha vinto il GTWC Endurance con la Mercedes-AMG dell'Akkodis-ASP Team in equipaggio con Raffaele Marciello e Jules Gounon.

Per tutti loro ci saranno due ore di prove al mattino e tre al pomeriggio

FIA WEC - Rookie Test: Elenco Iscritti