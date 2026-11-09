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WEC | Robert Kubica annuncia l'addio alla Ferrari di AF Corse

Il polacco ha confermato dopo Monza che questa era l'ultima gara al volante della 499P #83, attendendo di capire cosa fare il prossimo anno, dove la volontà sarebbe essere nuovamente al via di Le Mans e anche del Mondiale, possibilmente.

Francesco Corghi

Pubblicato: 9 nov 2026, 08:19

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Foto di: Marc Fleury

Robert Kubica ha annunciato che la 6h di Monza è stata l'ultima sua gara nel FIA World Endurance Championship al volante della Ferrari #83 di AF Corse.

Il polacco, giunto sesto in Brianza al termine di una corsa tutt'altro che semplice, ha affidato prima ai social media e poi ad una nota emessa dal team piacentino per confermare che nel 2027 non sarà più al volante della 499P 'Giallo Modena'.

Si chiude quindi una avventura triennale iniziata nel 2024, dove prima è arrivata la vittoria ad Austin, condita da diversi podi e successi nella speciale classifica della categoria riservata ai privati della Classe HYPERCAR, vinta nel 2025 anche grazie alla prestigiosa affermazione alla 24h di Le Mans.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

“Ultima gara, ultima stagione. Di solito non sono abituato a fare bilanci e non voglio farlo per quest'anno, ma volevo solo dirvi che questa è stata la mia ultima gara in giallo. Sì, è così. Vediamo cosa ci riserverà il futuro", ha detto Kubica, che ha sempre manifestato l'intenzione di correre in campionati ritenuti particolarmente stimolanti e con l'ambizione di vincere, non solo di fare numero in griglia.

"Non so cosa farò. So più o meno cosa mi piacerebbe fare e mi piacerebbe tornare nel WEC, ma non so se sarà così. Staremo a vedere. Ho sempre detto che Le Mans è la gara che mi piacerebbe riprovare a vincere. Ho sempre ottenuto buoni risultati in ogni edizione a cui ho partecipato, sia in LMP2 che in HYPERCAR. Ad ogni modo, oggi la realtà è che dovremo aspettare e vedere cosa ci riserverà il futuro".

Già tempo addietro, Antonello Coletta - Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti - aveva confermato l'iscrizione della Ferrari #83 di AF Corse per il 2027, dunque ora starà alla squadra diretta da Amato Ferrari capire come proseguire l'avventura, tenendo conto che gli altri due componenti dell'equipaggio 'Yellow Submarine', vale a dire Yifei Ye e Phil Hanson, sono piloti ufficiali del Cavallino Rampante, e che Kubica forniva un bel supporto al programma anche grazie allo sponsor Orlen.

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