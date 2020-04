WEC: rivisto il calendario 2020, il Bahrain sostituisce Sebring

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato un nuovo calendario per quanto riguarda la Stagione 8, che chiaramente ha visto molti rimescoli negli ultimi tempi a causa della pandemia di Coronavirus.

Dopo i rinvii e le cancellazioni, la FIA ha voluto comunque mantenere un numero di 8 gare totali, seppur la situazione legata al COVID-19 non possa far dormire sonni tranquilli, dunque con la massima allerta sull'evolversi del tutto.

Per il momento la ripartenza è prevista a Ferragosto con la 6h di Spa-Francorchamps, seguita un mese più tardi dalla già annunciata 24h di Le Mans.

Non potendo invece recuperare la 1000 Miglia di Sebring (che l'IMSA invece ha riprogrammato a novembre per il suo campionato), si è deciso di rimpiazzare l'evento statunitense con la 8h del Bahrain il 21 novembre come gran finale della stagione numero 8.

Ciò significa che bisognerà rivedere completamente i piani per quella successiva, con l'inizio che non avverrà prima di marzo 2021.

"L'evolversi della crisi mondiale legata al Coronavirus non ci ha lasciato molta scelta - ha detto Gérard Neveu, AD del WEC - Oggi è impossibile considerare una programmazione degli eventi prima dell'estate, per cui abbiamo cercato di rivedere il calendario tenendo lo stesso numero di gare previste inizialmente. Dobbiamo comunque essere preparati ad ulteriori cambiamenti per la prossima annata senza ignorare le difficoltà economiche che tutto ciò porterà".

Pierre Fillon, Presidente di ACO, ha aggiunto: "Si tratta di una decisione eccezionale in una situazione eccezionale. La riprogrammazione della Stagione 8 del FIA WEC ha richiesto alcuni aggiustamenti tenendo conto delle esigenze di partner, partecipanti e circuiti che ci ospitano. Vogliamo assicurare qualità e correttezza a tutti, cosa che ripensandoci non potevamo avere con la 24h di Le Mans come finale. In questo modo siamo stati trasparenti ascoltando le preoccupazioni di tutti. Ancora una volta abbiamo voluto garantire uno spettacolo e tutto quello che era necessario per piloti e team, cercando di limitare i problemi che questa crisi porta".

Richard Mille, Presidente della FIA Endurance Commission, ha chiosato: “Nonostante le circostanze estreme, la priorità era proteggere il FIA World Endurance Championship e tutte le parti coinvolte, inclusi team, piloti, fan, fornitori e collaboratori. La stagione corrente era di 8 eventi ed equa per tutti, per questo è stato scelto di tenerla tale. L'impatto economico che questa crisi avrà sull'industria ci ha anche spinto a posticipare l'inizio della stagione 2021, in modo da dare la possibilità ai partecipanti di riorganizzarsi".