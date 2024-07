WEC | Rimonta possibile per le Ferrari: "296 a San Paolo va bene"

Ad Interlagos i piloti con licenza Bronze, François Heriau e Thomas Flohr, come previsto dal regolamento, sono stati protagonisti del turno di qualifica disputato nel pomeriggio, in condizioni di pista asciutta e temperature di aria e asfalto pari a 14.4 e 19.10°C, ottenendo il quarto e l’ottavo tempo con le 296 LMGT3 #55 e #54.

Un risultato valso a entrambi l’accesso alla Hyperpole riservata alle migliori dieci vetture. In quest’ultima sessione Heriau – che condivide la vettura con il pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera e con Simon Mann – ha fermato i cronometri in 1’35’’656, ottenendo così il settimo tempo, con un distacco di 1’’243 rispetto alla Lamborghini #85, che partirà in pole position.

"La qualifica è andata abbastanza bene e, nonostante il traffico in pista, sono riuscito a entrare nella Hyperpole, dove non sono riuscito a sfruttare al meglio gli pneumatici in quanto la bandiera rossa ha interrotto la fase di riscaldamento", ammette Heriau.

"Alla fine siamo riusciti a ottenere un settimo posto che, in vista della gara, ritengo una buona posizione di partenza. Pensando alla 6 Ore siamo abbastanza fiduciosi nonché consapevoli che la nostra 296 LMGT3 si adatti bene a questo tracciato".

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: JEP / Motorsport Images

Tre caselle più arretrata l’altra Ferrari del team Vista AF Corse: al rientro per la Hyperpole Flohr è stato autore di un fuoripista alla curva 4, senza conseguenze per il pilota, ma che ha determinato l’esposizione di una bandiera rossa, e non gli ha consentito di migliorare il piazzamento già ottenuto.

Il tempo di riferimento per Flohr – che sarà al via della gara con l’ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon e con Francesco Castellacci – rimane quindi quello ottenuto in qualifica, 1’35’’877, valso la decima casella in griglia di partenza.

"In qualifica il feeling con la vettura era ottimo e avremmo potuto lottare per una posizione in Top3 - si rammarica Flohr - Peccato per la Hyperpole: le gomme non avevano ancora raggiunto la temperatura ottimale e sono uscito di pista. In ogni caso siamo ottimisti in vista della gara di domani perché la vettura non ha riportato alcun danno.