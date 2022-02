WEC | Riccardo Pera sulla Porsche di GR Racing

Carica lettore audio

E' Riccardo Pera il terzo pilota della GR Racing per la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Il ragazzo di Lucca sarà al volante della Porsche 911 RSR-19 #86 assieme a Michael Wainwright e Benjamin Barker per dare l'assalto alla Classe LMGTE Am, dopo che nella passata annata aveva guidato la medesima vettura del Team Project 1 nell'equipaggio #56 con Matteo Cairoli ed Egidio Perfetti.

"Sono veramente contento di poter correre ancora nel più importante Campionato del Mondo di questa categoria assieme a GR Racing e con Ben e Mike", ha detto il toscano.

"Ciò significa che prenderò parte alla mia terza 24h di Le Mans di fila. Ringrazio il team per avermi scelto per questa formazione e non vedo l'ora di essere negli Stati Uniti per la prima gara".

Pera prende il posto di Tom Gamble in GR Racing e lo vedremo in azione a Sebring fra poco più di un mese per il primo round della stagione.

Negli anni scorsi il 22enne è stato anche portacolori della Dempsey-Proton Racing e nel 2019 si è classificato secondo in ELMS, mentre è spesso impegnato pure nel GT Italiano in veste di coach per i giovani che corrono sulle Porsche in GT4.

#56 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am: Matteo Cairoli, Riccardo Pera Photo by: JEP / Motorsport Images