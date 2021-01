WEC: Realteam Racing al debutto in LMP2 con Duval e Nato

La Realteam Racing si è iscritta al FIA World Endurance Championship per la stagione 2021 nella quale farà il suo debutto in Classe LMP2 e alla 24h di Le Mans con il supporto tecnico della TDS Racing.

La squadra svizzera, che per ora si era distinta con alcuni podi e successi conquistati in LMP3 nella ELMS, affiderà la sua Oreca 07-Gibson ad un equipaggio di grandissimo valore formato da Loïc Duval e Norman Nato, che si uniranno al pilota-proprietario Esteban Garcia per dare l'assalto alla categoria Pro-Am.

"Siamo molto contenti di fare il passo in Classe LMP2 nel FIA WEC e dare l'assalto alla categoria Pro-Am dopo due anni di vittorie e podi in LMP3, era giunto il momento di provare anche l'esperienza di Le Mans - ha dichiarato Garcia - La TDS Racing continuerà ad assisterci in questa avventura e sono entusiasta di avere con noi due piloti esperti come Loïc e Norman!"

Nato ha aggiunto: "Sono contentissimo di unirmi alla Realteam Racing, conosco molto bene la TDS Racing perché qualche volta ho corso con loro in ELMS e una volta nel FIA WEC. Esteban, che è uno al quale piace scherzare, voleva crescere e ottenere bei risultati, per cui ha chiamato me. Con Loïc siamo al completo, aiuterà molto Esteban nella transizione da LMP3 a LMP2 senza dimenticarci che siamo qui per divertirci. Sarà un piacere attaccare e salire sul podio con loro!"

Duval, che dovrà dividersi con gli impegni in IMSA, è altrettanto carico: "Sono lieto di poter tornare nel FIA WEC e a Le Mans dopo un anno di assenza, e di ritrovare la TDS Racing con cui ho gareggiato due anni. Il progetto di Esteban per la Pro-Am mi piace, a Le Mans verrà ben rappresentato l'avere piloti professionisti e gentlemen in quella che sarà una avventura dal carattere umano. Condividerò il volante con Norman e ne sono soddisfatto, lo conosco un po' e so che è bravissimo! Abbiamo un bel margine di crescita e tutti sappiamo che con il team dobbiamo cercare di essere competitivi. Spero che si possa condividere questa passione con i nostri spettatori".

Infine ha parlato anche Xavier Combet, proprietario della TDS Racing e Team Manager di Realteam Racing: "La TDS Racing è contentissima di portare avanti la collaborazione con Realteam Racing. Il passaggio alla LMP2 era logica prosecuzione dopo i risultati dell'anno scorso. La passione di Esteban per il motorsport, unita all'esperienza e alla professionalità di Loïc Duval e Norman Nato, saranno indubbiamente importanti nella lotta per il titolo Pro-Am".