WEC | Qatar, Libere 3: Cadillac si mette davanti alle Porsche

La Cadillac interrompe la striscia di primati della Porsche al termine delle Prove Libere 3 del FIA World Endurance Championship.

A Lusail gli ultimi 60' di attività per preparare la 1812 Km del Qatar di sabato hanno visto i concorrenti alternarsi al volante delle varie vetture, cercando di mettere insieme più o meno tutti lo stesso numero di giri consecutivi, controllando le ultimissime cose e provando con almeno un pilota un giro veloce, dato che nel pomeriggio si terranno le Qualifiche.

Stavolta è stato Alex Lynn ad ottenere il miglior tempo in 1'40"667 con la V-Series.R #2 preparata dalla Chip Ganassi Racing, lasciando poi lavorare sul passo i compagni Bourdais/Bamber.

Le Porsche si piazzano nelle tre posizioni a seguire, con la ufficiale #5 seconda a 0"180 e la gemella #6 quarta a 0"489, divise dalla #12 di Jota.

Peugeot ottiene invece la Top5 a mezzo secondo dalla vetta grazie alla 9X8 #94, con la #93 ottava a 7 decimi, inframezzate dalle Ferrari #83 di AF Corse e #51.

La Toyota conclude col nono tempo con la #7, Top10 completata dalla Ferrari #50 a battere la Porsche #99 di Proton Competition, le due Alpine, la coppia di BMW, la Lamborghini SC63, la Toyota #8, la Porsche #38 di Jota e la Isotta Fraschini, che ha completato 27 giri dopo aver sistemato il cambio.

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas Photo by: Shameem Fahath

In Classe LMGT3 torna davanti la Aston Martin con l'1'54"964 di Alex Riberas sulla Vantage #27 di Heart Of Racing, seguito da vicino dalle sempre buone Ferrari #54 e #55 di AF Corse.

Bel quarto posto per la Lamborghini #60 di Iron Lynx, con dietro la Aston Martin #777 di D'Station Racing e la Corvette #81 di TF Sport, entrambe con 3 decimi di ritardo dal primato.

Le McLaren di United Autosports terminano al settimo ed ottavo posto, anche se la #59 condotta da James Cottingham ha causato una bandiera rossa per alcuni minuti in seguito ad un testacoda dell'inglese in curva 5 andando ad insabbiarsi.

Valentino Rossi è nono a 0"8 con la BMW #46 di WRT, Top10 completata dalla Corvette #82 della TF Sport, che alle spalle ha la Lamborghini #85 delle Iron Dames, la Lexus #78 di Akkodis-ASP e le Porsche di Manthey Pure Rxcing #92 e Manthey EMA #91.

La Ford Mustang #88 è l'unica che riesce a girare per 24 tornate occupando il 15° posto, dato che la #77 è rimasta ferma ai box per problemi. In mezzo a loro abbiamo la Lexus #87 e la BMW #31 di WRT.

Le Qualifiche a nuovo format in due manche con eliminazione e successivo assalto alla Hyperpole è prevista alle ore 14;00 italiane.

FIA WEC - 1812 Km del Qatar: Prove Libere 3

FIA WEC - 1812 Km del Qatar: Sequenze Giri