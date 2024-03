WEC | Qatar, Libere 2: Porsche vola, dietro spunta la Peugeot

La Porsche continua a dettare legge a Lusail, dove i protagonisti del FIA World Endurance Championship hanno portato a termine anche le Prove Libere 2 in preparazione alla 1812 Km del Qatar di sabato.

Il dominio delle 963 prosegue pure al calar del sole, con i team che hanno cercato di ultimare i lavori in vista della gara puntando prima ad effettuare alcuni giri veloci, per poi concentrarsi sul passo a lunga distanza visto che fra un paio di giorni in queste ore entreremo nelle fasi cruciali del primo round del 2024.

I 90' sono stati interrotti per tre volte. Una prima bandiera rossa è stata esposta per l'uscita di pista della Isotta Fraschini in curva 6, con Jean-Karl Vernay in quel momento al volante; il testacoda ha probabilmente scalfito gli innesti del cambio tramite vibrazioni o movimento in senso inverso di marcia, per cui il francese quando è stato tirato fuori dalla via di fuga è rientrato ai box arrancando dato che le marce non rimanevano inserite.

Nel finale si è reso necessario un Full Course Yellow per rimuovere detriti in curva 14 e anche la Lamborghini SC63 di Mirko Bortolotti, KO in curva 7.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne, #11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Antonio Serravalle, Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay Photo by: JEP / Motorsport Images

In quel momento Kévin Estre aveva già da tempo messo davanti a tutti la Porsche #6 abbattendo per la prima volta il muro dell'1'40"; il francese del Team Penske sigla un 1'39"990 già in avvio di prove, per poi concentrarsi sul passo assieme ai colleghi.

Fra le varie Porsche si infilano Peugeot e Cadillac. Buona seconda prestazione per la 9X8 #93 che è a 0"7 dalla vetta, mentre la V-Series.R chiude quarta confermandosi tra i modelli più in forma al momento.

Terzo tempo invece per la Porsche #38 di Jota, sulla #12 ci sono stati problemi tecnici che l'hanno tenuta a lungo ai box, terminando con soli 10 giri all'attivo e il sesto crono (+1"3), dietro alla 963 ufficiale #5.

La miglior Ferrari è ancora una volta la #51, settima ad 1"4 e girando per 31 volte; le altre 499P sono in decima (#83 di AF Corse) e undicesima piazza (#50), con 39 tornate messe insieme da entrambe.

In Top10 abbiamo infine la Toyota #7 e la Peugeot #94, la Lamborghini #63 di Iron Lynx prima dello stop si era piazzata 12a con 33 giri, seguita da Toyota #8, Alpine #36 e BMW #20.

La Isotta è infine rimasta in coda senza poter rientrare in azione e con appena 4 passaggi ultimati, cosa che non aiuterà gli uomini di Duqueine e Michelotto a fare ulteriore esperienza nel weekend di debutto.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Photo by: Erik Junius

In Classe LMGT3 si registra la doppietta Ferrari con le 296 di Vista AF Corse davanti fin da subito; la #55 è in testa con l'1'55"190 firmato da Simon Mann, seguita ad un paio di decimi dalla gemella #54.

Classifica molto corta che vede ben 13 vetture in 1", la maggior parte con oltre 30 giri compiuti. Bene la BMW #31 di WRT che si issa in terza posizione tenendosi dietro per pochissimo la Aston Martin #777 di D'Station Racing, la McLaren #95 di United Autosports e una finalmente competitiva Ford Mustang #88 di Proton Competiton a +0"482.

La Aston Martin #27 della Heart Of Racing è settima e fra quelle meno attive (21 giri), poi troviamo la McLaren #59 di United e Valentino Rossi, che al volante della BMW #46 di WRT è a 0"6 dalla vetta dopo 15 giri completati, prima di lasciare spazio ai compagni.

Le Corvette #82 e #81 di TF Sport concludono al decimo ed undicesimo posto, la Porsche #92 di Manthey Pure Rxcing è 12a, la Lexus #78 di Akkodis-ASP a seguire e prima delle auto ad 1" dal primato.

Rimangono indietro le Lamborghini #60 di Iron Lynx e #85 delle Iron Dames, 15a e 16a a dividere la Porsche #91 di Manthey EMA (14a) e la Lexus #87, fanalino di coda assieme alla Mustang #77 di Proton con soli 16 tornate fatte.

Venerdì si svolgeranno le Prove Libere 3 alle ore 9;00 italiane, della durata di 60', mentre le Qualifiche con il nuovo format sono previste a partire dalle 14;00.

FIA WEC - 1812 Km del Qatar: Prove Libere 2

FIA WEC - 1812 Km del Qatar: Tempi