WEC | Qatar, Libere 1: Ferrari in scia alla Porsche

Ricominciano le attività a Lusail, dove i protagonisti del FIA World Endurance Championship sono tornati in pista per le Prove Libere 1 in preparazione alla 1812 Km del Qatar di sabato.

Nell'arco dei 90' a disposizione, interrotti solamente con una prova di Full Course Yellow e un paio di bandiere rosse, le Porsche hanno mostrato ancora una volta un ottimo stato di forma fin dalle prime battute.

La maggior parte dei team è entrata in pista mettendosi subito al lavoro sui long-run per capire meglio lo scenario generale, per cui i tempi non sono stati quelli di 'attacco' che abbiamo potuto vedere durante le giornate di Prologo. Inoltre anche un forte vento costante tra i 12 e i 18 km/h ha disturbato non poco il lavoro, portando ovviamente più sabbia e sporco sull'asfalto.

In testa c'è alla Classe Hypercar quindi la Porsche #5 del Team Penske grazie all'1'42"486 firmato da Matt Campbell, ma in scia alla 963 ufficiale, staccata di 46 millesimi, si piazza la Ferrari 499P #51 con James Calado ad ottenere il giro più veloce per la squadra di Maranello, che ancora una volta è tra quelle ad aver girato di più.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Tutte le LMDh di Weissach sono nelle posizioni di vertice perché la #6 del Team Penske chiude terza ad un decimo dalla gemella, la #99 di Proton Competition si prende la Top5 a mezzo secondo e dietro abbiamo la coppia delle 963 Jota, con la #38 davanti alla #12.

Al quarto posto si infila invece la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing, confermando di essere una delle vetture più in forma, mentre dobbiamo scendere fino al settimo posto per trovare una Toyota, nello specifico la GR010 Hybrid #7 che ha un ritardo di 0"7 dal leader.

A completare la Top10, racchiusa nello spazio di 0"9 ci sono anche la Ferrari #50 e la Peugeot #94, mentre dietro alla 9X8 per pochissimo rimangono la 499P #83 di AF Corse e la seconda Toyota dei Campioni #8.

La classifica è comunque piuttosto corta se pensiamo che le 19 protagoniste di Classe Hypercar sono in 1"8. Le BMW ottengono il 14° e il 17° posto, segnalando l'uscita di strada di Raffaele Marciello nel finale con la #15 in curva 2.

La Lamborghini completa 40 giri fermandosi 16a, subito alle spalle della Alpine #36, con la Isotta Fraschini a mettere insieme 30 giri rimanendo fanalino di coda, ma avvicinandosi alle rivali che la precedono.

#95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: Joshua Caygill, Nicolas Pino, Marino Sato Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche in Classe LMGT3 si è lavorato principalmente sul completare la maggior parte dei giri consecutivi possibile e il primato va alla McLaren #95 della United Autosports in 1'55"824, inseguita da vicino dalla coppia di Ferrari 296 #55 e #56 della Vista AF Corse.

Pure le Aston Martin tornano a farsi vedere dopo il prologo: la Vantage #27 di Heart Of Racing e la #777 di D'Station Racing concludono tra i primi cinque nello spazio di mezzo secondo dai primi, seguite dalle BMW #31 e #46 del Team WRT e dalla seconda McLaren di United.

Le Corvette #81 e #82 preparate da TF Sport chiudono la Top10, fuori dalla quale abbiamo le Porsche di Manthey Pure Rxcing #92 e Manthey EMA #91, rispettivamente 11a e 14a, divise dalle Lamborghini di Iron Lynx #60 e Iron Dames #85, poco sopra il secondo di ritardo dal tempo di riferimento.

Terminano in fondo con una buona dose di tornate all'attivo le Ford Mustang di Proton Competition e le Lexus dell'Akkodis-ASP Team.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 15;30 italiane, sempre della durata di 90'.