WEC | Project 1 correrà a Sebring con la Porsche di GR Racing

Carica lettore audio

Il Team Project 1 riuscirà ad essere al via della 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA World Endurance Championship che si svolgerà venerdì, anche con la seconda macchina.

Durante la seconda giornata di Prologo andata in scena domenica, la Porsche #56 condotta da Brendan Iribe era finita rovinosamente contro le barriere della curva 1 in seguito ad un contatto con una LMP2.

La 911 RSR-19 ne era uscita troppo danneggiata per essere riparata in tempo, ma per fortuna in Florida ce n'era un'altra disponibile, quella della GR Racing.

Come annunciato un paio di settimane fa, questa squadra non è presente all'evento poiché il suo pilota e proprietario, Michael Wainwright, è dovuto rimanere a casa per seguire con attenzione gli impegni della sua azienda, con alcuni dipendenti coinvolti nel conflitto Russia-Ucraina.

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am: Michael Wainwright, Benjamin Barker, Tom Gamble Photo by: JEP / Motorsport Images

Prestato quindi il telaio della Porsche #86, ferma in un container nel paddock di Sebring, gli uomini della Project 1, che quest'anno collaborano con Inception Racing/Optimum Motorsport, si sono messi all'opera per assemblare la vettura in tempo per le verifiche tecniche e le prime Prove Libere, in programma già oggi.

Iribe e i suoi compagni di squadra Ben Barnicoat ed Oliver Millroy, potranno così prendere parte alla prima sfida del Mondiale Endurance.

Curiosamente, una situazione simile il Team Project 1 l'aveva già vissuta nel 2021, quando nel Prologo di Spa-Francorchamps la sua Porsche #46 ebbe un incidente riportando danni irreparabili in tempo per poi schierarsi al via della 6h belga.

Stavolta la fortuna ha voluto che ci fosse un'altra macchina inutilizzata e disponibile per un... comodo prestito!

Colori dell'Ucraina in pista

Nel frattempo c'è anche da segnalare il cambio di livrea proprio sulla Porsche della Dempsey-Proton Racing.

La #88 del trio formato da Fred Poordad, Patrick Lindseye Julien Andlauer è stata dotata di colorazione giallo-azzurra, ovvero quella della bandiera dell'Ucraina.

Una chiara scelta in sostegno del paese vergognosamente attaccato dal Presidente russo, Vladimir Putin, che da ormai 20 giorni ha scatenato questa ignobile guerra.

La 911, che sulla fiancata resta nera, è stata 'modificata' subito dopo i test del Prologo e già nella foto di gruppo scattata martedì era pronta con le nuove tonalità.