WEC | Primo test ad Aragón per il Team WRT con la BMW LMDh

Il Team WRT ha portato a termine il primo test con la sua nuovissima BMW M Hybrid V8 che porterà all'esordio nel FIA World Endurance Championship l'anno prossimo.

Qualche giorno fa la squadra belga aveva ricevuto il prototipo ibrido LMDh costruito su telaio Dallara dalla Casa bavarese, provato sulla pista di prova di BMW Group a Dingolfing il weekend del 27-28 maggio con Nick Yelloly e Connor De Phillippi al volante.

La settimana scorsa il Team WRT si è quindi trasferito ad Aragón per il primo vero test con la M Hybrid V8, condivisa da Jesse Krohn, Maxime Martin, Sheldon Van Der Linde e Dries Vanthoor, ai quali si sono poi aggiunti i giovani Dan Harper e Max Hesse.

Questa è stata la prima uscita di un calendario che da ora in avanti si farà molto intenso per BMW e WRT, ma forti dei dati raccolti già dalle LMDh che corrono in IMSA SportsCar Championship con il Team RLL che fra l'altro ha ottenuto a Watkins Glen il primo successo della sua storia con la M Hybrid V8.

BMW M Hybrid V8 LMDh, BMW M Team WRT Photo by: BMW

"Questo è un grande passo per il quale tutti abbiamo lavorato duramente, una pietra miliare per la squadra. Essere a Le Mans è sempre stato un obiettivo per il team, ma andarci in rappresentanza di un Costruttore come BMW nella massima categoria è un sogno che si realizza", ha sottolineato Vincent Vosse, Team Principal di WRT.

"Ho la sensazione che abbiamo il miglior costruttore dietro di noi e il miglior gruppo di persone: la squadra. I ragazzi hanno fatto un lavoro eccellente nella costruzione e nella preparazione della vettura. Il collaudo è andato bene e poi abbiamo affrontato i giorni di prova senza problemi e con buoni riscontri".

"È stato un primo passo importante nella preparazione della stagione 2024, quindi non vedo l'ora di iniziare e voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono coinvolti in questo progetto".

BMW M Hybrid V8 LMDh, BMW M Team WRT Photo by: BMW

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha aggiunto: "La scorsa settimana è stata un ottimo inizio per il nostro programma di preparazione al WEC. La BMW M Hybrid V8 ha girato senza problemi durante i primi test e ha fornito ai nostri ingegneri e al team l'opportunità di acquisire una grande quantità di informazioni fin dall'inizio".

"Ringrazio tutti i collaboratori di BMW M Motorsport a Monaco e del Team WRT per aver reso possibile questo inizio di successo. Naturalmente, anche le esperienze raccolte insieme al Team RLL nelle gare IMSA hanno contribuito a questo risultato".

"All'inizio del programma LMDh, abbiamo deliberatamente scelto di competere esclusivamente nella serie IMSA prima e nel FIA WEC poi. Ora stiamo beneficiando di questo approccio. Anche se l'inizio è stato positivo, c'è ancora molto lavoro da fare per arrivare alle prime gare. Siamo tutti molto motivati per quanto c'è da fare nel resto dell'anno".

BMW M Hybrid V8 LMDh, BMW M Team WRT Photo by: BMW

Krohn chiosa: "Il test è stato un'esperienza incredibile per me, la mia prima uscita su un prototipo e anche la prima collaborazione con il Team WRT. Avevo grandi aspettative sui loro metodi di lavoro perché, da avversario, ho sperimentato la loro forza nel corso degli anni. E devo dire che tutte le mie aspettative sono state soddisfatte. La squadra lavora in modo fantastico e io ho fatto forse il test più agevole della mia carriera".

"Mi sono trovato subito a mio agio nell'auto e spero di essere stato in grado di aiutare il team a raccogliere dati importanti, perché è questo l'obiettivo del primo test. Ho apprezzato molto l'esperienza su questa grande vettura e ringrazio tutti i partecipanti per avermi permesso di contribuire al programma".