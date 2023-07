WEC | Primo podio GTE per Iron Lynx: "Una meritata ricompensa"

Finalmente anche la Iron Lynx può festeggiare un podio nel FIA World Endurance Championship e proprio nella gara di casa alla 6h di Monza.

Dopo tanti tentativi, stavolta la Porsche #60 condotta da Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni ed Alessio Picariello ha beneficiato degli episodi che hanno girato a loro favore per salire sul secondo gradino del podio in Brianza.

Il via è toccato a Schiavoni, che partendo dal 12° posto della Classe LMGTE AM ha mantenuto il sangue freddo all'imbuto della prima variante per poi proseguire con il proprio passo arrivando a fermarsi in momenti differenti rispetto ai rivali quando è entrata in campo la prima Safety Car.

Successivamente è toccato a Cressoni salire al volante della 911 RSR-19 e qui il mantovano si è ritrovato vitualmente sul podio con un ottimo ritmo, per poi cedere l'abitacolo a Picariello.

Nell'ultima parte il belga è stato velocissimo e quando è intervenuta nuovamente la Safety Car ad un paio d'ore dal termine è apparso chiaro che le posizioni potevano rimanere tali. In questo modo alla bandiera a scacchi la Iron Lynx centra per la prima volta la piazza d'onore, migliore risultato da quando è impegnata nel Mondiale.

#60 Iron Lynx Porsche 911 RSR - 19: Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Alessio Picariello Photo by: Paolo Belletti

"Sono incredibilmente felice di vedere la #60 sul podio nella nostra gara di casa dopo una lunga battaglia nell'arco delle sei ore", ha detto raggiante il Team Principal, Andrea Piccini.

"Riuscire a centrarlo nella gara di casa in un posto iconico come Monza rende tutto ancor più bello. Tutti e tre i piloti hanno guidato benissimo e alla fine arriva una grande e meritata ricompensa per la squadra dopo tanti sforzi profusi".

Picariello festeggia: “In tutta onestà, non mi aspettavo di vincere perché all'inizio non eravamo stati molto fortunati con la strategia. Dopo le cose hanno girato a nostro favore riuscendo ad effettuare la sosta prima dell'ingresso della Safety Car".

"Questo ci ha messi in una buona posizione, da lì abbiamo spinto al massimo e siamo riusciti a rimanere nel gruppo di testa. Sono felicissimo di ottenere questo risultato nella gara di casa di Iron Lynx".