WEC | Prima uscita per le Ferrari 296 LMGT3 al Fuji

Sul tracciato, inaugurato nel 1965, saranno protagoniste le 296 LMGT3 iscritte dal team Vista AF Corse: la Ferrari numero 54, affidata al pilota ufficiale della Casa di Maranello Davide Rigon, insieme a Thomas Flohr e Francesco Castellacci, e la 55, condivisa dall’altro ufficiale Alessio Rovera, da Simon Mann e François Heriau.

A sole due settimane dal precedente round organizzato al Circuit of the Americas, in Texas, il circus iridato ritorna sotto i riflettori con un appuntamento che rientra a pieno titolo nella storia dell’endurance.

L’impianto che sorge alle pendici del Monte Fuji, infatti, sin dalla nascita del FIA WEC – nel 2012 – ha accolto una prova del Mondiale endurance, a eccezione del 2021.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: JEP / Motorsport Images

La storia

Fuji ed endurance sono due nomi spesso accostati nella storia delle competizioni. Sin dall’inaugurazione, infatti, l’impianto – che nell’attuale configurazione misura 4,563 chilometri e include 16 curve – ha assistito a successi memorabili per il Cavallino Rampante.

Su questo tracciato Ferrari ottenne il primo successo in assoluto in terra giapponese, nel 1970 con la 512 S della Scuderia Picchio Rosso, prima alla 200 Miglia del Fuji con Gianpiero Moretti e Corrado Manfredini.

Nell’albo d’oro, inoltre, figurano sei successi di classe ottenuti dalla nascita del FIA WEC (nel 2012) tutti con le vetture derivate dalla produzione di serie. Il primo in ordine temporale risale al 2014 quando Toni Vilander e Gianmaria Bruni, con la 458 Italia GTE, s’imposero in LMGTE Pro.

Il più recente successo, invece, è quello del settembre 2023 quando Rigon-Flohr-Castellacci vinsero la 6 Ore al volante della 488 GTE del team AF Corse: una vittoria memorabile anche per il fatto che fu l’ultima collezionata dalla 488 GTE destinata, dalla stagione in corso, nel FIA WEC, a essere sostituita dalla nuova 296 LMGT3.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Francois Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto di: JEP / Motorsport Images

La classifica

Per gli equipaggi del team Vista AF Corse, reduci da un decimo posto negli Stati Uniti d’America – firmato da Rovera, Mann ed Heriau – e da un ritiro – con Rigon, Flohr e Castellacci – la 6 Ore del Fuji rappresenta un evento di particolare importanza in ottica campionato.

In classifica Piloti Rovera-Mann-Heriau sono quinti con un distacco di 68 punti dai leader, mentre Rigon-Flohr-Castellacci sono 15esimi (il loro gap è di 95 lunghezze).

"Purtroppo negli States non è andata come sperato a un certo punto della gara, ora, dopo le esperienze degli scorsi anni, con la prima volta sulla 296 LMGT3 il Fuji sarà un po' una riscoperta", commenta Rovera.

"Non è un segreto che non sia tra i circuiti che prediligo particolarmente, ma vediamo che cosa verrà fuori da questo weekend. Anche se al momento non è previsto, dovesse piovere, il meteo potrebbe darci una mano nello spargliare le carte. Difficile comunque fare previsioni, l'unica certezza è che personalmente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra a ottenere un risultato positivo".