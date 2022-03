WEC | Prima Pole AF in LMP2: "Inaspettata, è la forza dell'unità"

Carica lettore audio

Non se lo aspettava nessuno, nemmeno loro. Ma i ragazzi di AF Corse hanno fatto un lavoro straordinario all'esordio in Classe LMP2 del FIA World Endurance Championship ed è arrivata la prima Pole Position della stagione 2022 già a Sebring.

Il fine settimana della 1000 Miglia era partito con tanta umiltà per la squadra piacentina, al debutto con la Oreca 07-Gibson #83 inserita nella categoria Pro/Am.

Un Nicklas Nielsen da applausi ha fermato il cronometro sull'1'49"014, piazzandosi dietro le Hypercar Alpine e Glickenhaus, e riuscendo a precedere pure le Toyota.

Ma soprattutto, il danese ha lavorato alacremente fin dalle Prove Libere sullo spingere per cercare il tempo, cosa che gli ha permesso di trovarsi a suo agio e di battere tutte le rivali di categoria, specialmente le più quotate United Autosports, Jota e WRT. Ecco perché il primato è inatteso, ma non casuale.

"Onestamente non so che dire, sono veramente contentissimo e penso che nessuno nel team si aspettasse che fossimo così forti già alla prima gara. E' evidente che i ragazzi della squadra abbiano fatto un grandissimo lavoro sulla macchina, con la quale per altro mi trovo benissimo", dice il pilota ufficiale Ferrari GT.

"Sappiamo tutti quanto la Classe LMP2 sia competitiva e ricca di piloti veramente forti e bravi, quindi un risultato del genere è fantastico".

"Credo che le Toyota in gara saranno migliori come passo, ma a parte questo sono convinto che il nostro sia un grande risultato e non vedo l'ora di iniziale la gara".

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

Buonissimi riscontri sono arrivati anche da parte di François Perrodo ed Alessio Rovera, entrambi allineati sul fatto che l'unità d'intenti e il conoscersi già molto bene (avendo vinto il titolo assieme in LMGTE AM nel 2021) ha aiutato.

"Tre anni fa avevo provato la LMP2, ma mi ero reso conto che era troppo per me in quel momento, dunque ho preferito passare alle GT, che per un pilota AM sono più indicate - ha raccontato Perrodo a RadioLeMans durante le Libere 3".

"Ora invece sono più preparato, ma per un concorrente AM conta anche l'esperienza e tre anni fa ero molto preoccupato, mentre oggi vado meglio".

"La macchina è divertentissima, anche se da guidare è molto più impegnativa, specialmente qui a Sebring. L'obiettivo è arrivare alla fine, ma la squadra è unita e sa cosa fare".

Dal canto suo, Rovera si trova davanti alla doppia novità, LMP2 e Sebring, cose che comunque non lo spaventano.

"Nicklas ha fatto un lavoro eccezionale e bisogna fargli i complimenti, ammetto che essere in Pole Position al primo evento dell'anno era qualcosa di inaspettato!", ha detto il varesino a Motorsport.com.

"Io ho lavorato molto sul passo gara, purtroppo ho girato poco nelle Libere 1 per via della pioggia, mentre tra FP2 e FP3 sono andato in crescendo e mi sono trovato sempre più a mio agio".

"Posso dire che siamo tutti e tre molto contenti di come va la vettura e delle prestazioni in generale. E poi ci tengo a sottolineare la coesione tra tutti noi, piloti e squadra. Stiamo lavorando benissimo".

"Il primo obiettivo di questa gara d'apertura della stagione sarà non commettere errori, poi si vedrà. Conterà anche la fortuna, ma siamo fiduciosi perché la competitività c'è".