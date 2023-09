WEC | Prema, Top 10 di fatica al Fuji: "Dobbiamo capire perché"

In condizioni di caldo mai sperimentate durante il fine settimana, il team ha fatto del suo meglio per riprendersi da una qualifica travagliata, ma entrambe le auto alla fine hanno concluso nello stesso posto in cui erano partite.

Partendo ottavo con la Oreca #9, Juan Manuel Correa ha guadagnato terreno nelle fasi iniziali, mentre Bent Viscaal ha sfruttato al meglio la durata degli pneumatici nel suo primo stint. Successivamente, Filip Ugran ha mantenuto il ritmo e ha continuato a lottare. Nell'ultimo stint, Viscaal ha messo in pista tutto il suo potenziale ma, nonostante lo sforzo, si è dovuto accontentare dell'ottavo posto.

La vettura #63 ha avuto una corsa più complicata, partendo 11a. Daniil Kvyat ha disputato un primo stint ottimo, ma con il peggiorare della guidabilità dovuta all'usura gomme, Doriane Pin e Andrea Caldarelli sono stati costretti a massimizzare ciò che avevano, il che significava completare la Top10.

Sebbene la gara abbia presentato una notevole quantità di difficoltà, tutti i membri del team si sono emozionati col sostegno stellare dei fan e dall'atmosfera amichevole del Giappone. Ora, pronta a riorganizzarsi e a reagire, la serie tornerà in pista la prima settimana di novembre al Bahrain International Circuit, per la finale del 2023.

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Filip Ugran, Bent Viscaal, Juan Manuel Correa Photo by: JEP / Motorsport Images

#9 - Juan Manuel Correa: "La partenza è stata buona, ma ci è mancato il ritmo fin dall'inizio. Inoltre, il degrado degli pneumatici si è rivelato piuttosto negativo. Abbiamo avuto anche qualche contatto che non ci ha aiutato, perché abbiamo perso un po' di tempo. Ho cercato di sopravvivere fino alla fine del mio stint e di perdere meno posizioni possibili. In generale, un weekend difficile e la gara non è stata migliore. Si trattava di limitare i danni e portare a casa il risultato".

#9 - Filip Ugran: "Penso che tutti noi abbiamo fatto un buon lavoro con quello che avevamo, ma dobbiamo ancora lavorare sull'assetto e trovare una soluzione prima di andare in Bahrain per essere in piena forma".

#9 - Bent Viscaal: "Una giornata molto deludente, conclusa in 8a piazza. Ad essere onesti, questo fine settimana non avevamo il passo giusto e al momento non sappiamo dove trovarlo. Faremo del nostro meglio prima del Bahrain. A volte queste gare fanno parte del gioco e dobbiamo solo trarre il meglio dalla situazione. Penso che oggi ci siamo riusciti, ma abbiamo ancora molto da fare".

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Filip Ugran, Bent Viscaal, Andrea Caldarelli Photo by: Andy Chan

#63 - Andrea Caldarelli: "È stata una giornata difficile. Non abbiamo avuto il ritmo di ieri e dobbiamo anche capire cosa è successo a livello di strategia. Abbiamo perso un paio di giri e non ce lo aspettavamo. Ci sono molte cose da analizzare in questo fine settimana. Speriamo di trovare delle risposte per il Bahrain".

#63 - Daniil Kvyat: "Dobbiamo analizzare la gara perché abbiamo avuto alcuni problemi con la vettura. Abbiamo perso velocità in rettilineo rispetto alle altre e in generale non avevamo ritmo. Voglio ringraziare i ragazzi per il duro lavoro, ma purtroppo non abbiamo ottenuto alcun risultato".

#63 - Doriane Pin: "Purtroppo non c'è molto da dire su questa gara visto che non avevo il ritmo dall'inizio del weekend. Dobbiamo analizzare il problema quando torneremo in Europa e lavorare ancora più duramente, discutendo insieme e cercando di trovare delle soluzioni. Ci resta una gara e daremo il massimo per fare un buon lavoro in Bahrain".